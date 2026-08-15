La Seguridad Social advierte sobre un nuevo fraude: si recibiste este mensaje, la estafa ya ha comenzado

En esta noticia La Seguridad Social advierte sobre un nuevo fraude: si te llega este mensaje, la estafa ya ha comenzado

La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) ha alertado a través de sus redes sociales sobre un nuevo intento de estafa que circula por correo electrónico. En el mensaje fraudulento se informa a los usuarios de que tienen una supuesta notificación pendiente del organismo que deben resolver de manera urgente.

Este tipo de comunicaciones no proceden de la Seguridad Social y forman parte de una estrategia de phishing diseñada para engañar a los ciudadanos y conseguir que faciliten información personal o bancaria.

Las suplantaciones de identidad se han consolidado como una de las tácticas más recurrentes de los ciberdelincuentes, que buscan apropiarse tanto de datos sensibles como de dinero.

Las suplantaciones de identidad se han convertido en uno de los métodos favoritos de los ciberdelincuentes. (Imagen: archivo)

La Seguridad Social advierte sobre un nuevo fraude: si te llega este mensaje, la estafa ya ha comenzado

Si bien ya estamos acostumbrados a que lo hagan a través de llamadas, mensajes en redes sociales, correo electrónico o SMS, y por lo tanto cuando navegamos en internet o recibimos estas comunicaciones en nuestro teléfono solemos estar más alerta, los atacantes renuevan y modifican sus engaños para que no los podamos detectar.

En esta ocasión, nos llega un email del remitente aviso@sede.com, que dice pertenecer a la Seguridad Social que consiste de un aviso de que tenemos una notificación de la Tesorería sobre algo que tenemos que solucionar. Como suele ser habitual en este tipo de fraudes, los estafadores juegan con la urgencia para que actuemos sin pensar.

“Se dispone de un plazo de dos días naturales desde la recepción de las notificaciones electrónicas para poder acceder a ellas. Una vez pasado dicho plazo, sino se accede a las notificaciones, estas se consideraran rechazadas....”, dice el correo.

De esta forma intentan generar presión para que abramos la notificación apenas recibimos el mensaje. En su interior incluyen un enlace que, al pulsarlo, dirige a una página falsa que imita a la de la Seguridad Social. Allí solicitan datos personales e incluso bancarios con el fin de robarlos y vaciar la cuenta del usuario.

La Seguridad Social advierte sobre un nuevo fraude: si te llega este mensaje, la estafa ya ha comenzado. (Imagen: archivo)

Conviene tener presente que la Seguridad Social no envía avisos ni notificaciones desde este tipo de correos electrónicos. Para prevenir fraudes de este estilo, resulta fundamental comprobar siempre que se trata de un perfil oficial antes de acceder a cualquier enlace.