Navarro: "La gestión de Vidal no es buena, como tampoco la de Scioli"

¿El Gobierno y Cristina Kirchner se eligieron como enemigos a propósito?

Más allá del resultado de las PASO, esta elección mutuamente que se hacen (Mauricio) Macri y Cristina, es nocivo porque no ayuda a la resolución de los problemas. Durante 12 años se hicieron muchísimas cosas buenas pero no fue positivo para la sociedad haber dicho que la inseguridad era una sensación o que teníamos menos pobres que Alemania. ¿No es razonable hacer una autocrítica para no cometer los mismos errores? El Gobierno se escapa de la discusión hablando de (Julio) De Vido y los candidatos de Unidad Ciudadana no están por ningún lado. Hay un debate por quién es más corrupto: Lázaro Báez o (Ángelo) Calcaterra, Hotesur o Panamá Papers. El debate sobre la corrupción que llevó el Gobierno al Congreso con el oportunismo de (Sergio) Massa, es un papelón. Querían violentar la Constitución pero tampoco sirve decir que sos un perseguido político. Hay que dejar que la Justicia actúe.

Cristina emergió ante la ausencia de figuras opositoras: ¿Randazzo no tardó demasiado en aparecer?

Tomó distancia de la actividad política, a mí me hubiera gustado que saliera enseguida pero tampoco se generó enseguida un proyecto opositor alternativo al programa neoliberal del Gobierno. Aferrarnos a lo que hicimos no alcanza si no derrotamos la pobreza estructural en 12 años.

Ustedes quieren reconstruir el peronismo ¿Se puede si ella gana estos comicios?

Eso no se hace en una elección, es un proceso. Cuando elegimos un candidato lo hacemos por convicciones no por una cuestión electoral. En 2000 elegí a Néstor Kirchner y ni estaba en "otros" en las encuestas. No está polarizada esta elección: hay dos fuerzas, que a priori tienen más representación electoral pero la sociedad va a votar alternativas. Con Randazzo creo que vamos a superar los 10 puntos y eso nos va a dejar bien parados para octubre. Y ahí no van a poder eludir el debate de cómo solucionar los problemas de la sociedad. Tenemos muchos pobres: no quiero discutir si nosotros teníamos 28 o 29 puntos y el Gobierno ahora 33 o 34. Quiero debatir cómo bajar la pobreza. Tampoco quiero que a (María Eugenia) Vidal le vaya mal. Soy crítico. En seguridad, (el ministro Cristian) Ritondo no sabe nada.

Ella dice que enfrenta a las mafias...

Creo que de buena voluntad lo cree. Pero no sólo hay que separar policías, hay que meter presos a los chorros. La gente nos interpela por soluciones, no para que nos descalifiquemos entre nosotros. Circunstancialmente alguno puede sacar muchos votos y después evaporarse. Ya hemos tenido a varios de esos.

¿Es mejor o peor su gestión que la de Daniel Scioli?

La gestión de Scioli no fue buena y la de Vidal no es buena. Scioli tenía problemas económicos con tensión con el gobierno nacional, junto a una espectacular protección mediática. Vidal tiene más ayuda de Nación pero no veo cambios en salud, en educación, en seguridad...

El Evita apoyó a Scioli en 2015...

Teníamos un candidato que era Jorge Taiana para ir a las PASO. En aquel momento, quien conducía el espacio eligió que fuera Scioli. Él sabía lo que opinábamos de él. Como teníamos que derrotar a Macri, trabajamos por su candidatura, algo que no todos pueden decir. Cristina ni lo nombraba a Scioli... Escuché a compañeros decir que se trabajó para perder adrede. No creo eso. Se subestimó a Macri. En octubre el pueblo nos avisó y si hicimos un ballottage apretado (por el 49%) fue por el esfuerzo de la militancia. Un compañero chaqueño tiene un chiste: "Hicimos todo para perder y la militancia casi nos caga". Nadie se hace cargo, claro, la culpa fue de Clarín y nosotros jugamos bárbaro: si jugás bárbaro ganás.

Ahora Taiana está con Cristina ¿Lo siente como una traición?

En el Evita no creemos en las traiciones, sí en posiciones diferentes. Jorge es un compañero, no esperaba su decisión y no la comparto. A él no le gustaba la candidatura de Randazzo pero sé lo que opinaba del proceso de 2003 a 2015.

El Gobierno insiste con la frase: "Íbamos a terminar como Venezuela" ¿Qué opina considerando lo visto el domingo?

Es un disparate. Lo que está ocurriendo en Venezuela es una tragedia que me golpea, porque es un gobierno con el que tuvimos mucha cercanía, con (Hugo) Chávez y (Nicolás) Maduro. El gobierno no puede resolver la crisis. Condeno la represión pero la oposición tampoco quiere solucionarla y ha provocado hechos de violencia. Pero la responsabilidad siempre es del Estado. No hay capacidad para una solución allá. Tiene que haber una mediación internacio nal, en algún momento se habló de la del Papa (Francisco).