Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este lunes, 17 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 7245 (El Vino) y las letras son: U H L N.
|1°
|7245
|11°
|8656
|2°
|5594
|12°
|6834
|3°
|8195
|13°
|1566
|4°
|7902
|14°
|8442
|5°
|5596
|15°
|4083
|6°
|7185
|16°
|9428
|7°
|6013
|17°
|8294
|8°
|8271
|18°
|9964
|9°
|5266
|19°
|9621
|10°
|4129
|20°
|1880
Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este lunes 17 de noviembre
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este lunes 17 de noviembre. A la cabeza salió el número 0600 - Huevos.
|1°
|0600
|11°
|5272
|2°
|3183
|12°
|4382
|3°
|5202
|13°
|3547
|4°
|6355
|14°
|7950
|5°
|9173
|15°
|9393
|6°
|2655
|16°
|4283
|7°
|0084
|17°
|2648
|8°
|9032
|18°
|4854
|9°
|9866
|19°
|0731
|10°
|5598
|20°
|3773
¿Qué es la quiniela?
El juego de azar más famoso de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los apostadores.
Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del sistema de apuestas.
¿Qué significa soñar con el vino?
Soñar con el vino puede simbolizar la celebración, la alegría y la abundancia en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja momentos de felicidad y la necesidad de disfrutar de los placeres de la vida.
Además, el vino en los sueños puede representar la conexión con las emociones y la espiritualidad. Puede indicar que es momento de reflexionar sobre las relaciones personales y el bienestar emocional.
¿Qué significa soñar con huevos?
Soñar con huevos puede simbolizar la fertilidad, la creatividad y el potencial de nuevas ideas. Los huevos representan algo que está en desarrollo y que puede dar lugar a algo valioso en el futuro.
Además, este tipo de sueño puede reflejar la fragilidad de ciertas situaciones en la vida. Los huevos son delicados, lo que sugiere que hay aspectos que requieren cuidado y atención para evitar que se rompan o se pierdan.