Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este lunes, 17 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 7245 (El Vino) y las letras son: U H L N.

1° 7245 11° 8656 2° 5594 12° 6834 3° 8195 13° 1566 4° 7902 14° 8442 5° 5596 15° 4083 6° 7185 16° 9428 7° 6013 17° 8294 8° 8271 18° 9964 9° 5266 19° 9621 10° 4129 20° 1880

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este lunes 17 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este lunes 17 de noviembre. A la cabeza salió el número 0600 - Huevos.

1° 0600 11° 5272 2° 3183 12° 4382 3° 5202 13° 3547 4° 6355 14° 7950 5° 9173 15° 9393 6° 2655 16° 4283 7° 0084 17° 2648 8° 9032 18° 4854 9° 9866 19° 0731 10° 5598 20° 3773

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más famoso de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los apostadores.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del sistema de apuestas.

¿Qué significa soñar con el vino?

Soñar con el vino puede simbolizar la celebración, la alegría y la abundancia en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja momentos de felicidad y la necesidad de disfrutar de los placeres de la vida.

Además, el vino en los sueños puede representar la conexión con las emociones y la espiritualidad. Puede indicar que es momento de reflexionar sobre las relaciones personales y el bienestar emocional.

¿Qué significa soñar con huevos?

Soñar con huevos puede simbolizar la fertilidad, la creatividad y el potencial de nuevas ideas. Los huevos representan algo que está en desarrollo y que puede dar lugar a algo valioso en el futuro.

Además, este tipo de sueño puede reflejar la fragilidad de ciertas situaciones en la vida. Los huevos son delicados, lo que sugiere que hay aspectos que requieren cuidado y atención para evitar que se rompan o se pierdan.