Vuelve el 2x1: es más barato comprar ropa en Chile y EE.UU que en Argentina

La inflación en Argentina avanza a ritmo sostenido en lo que va de 2022 . Y entre los rubros que no dejan de aumentar, está el de la indumentaria. En el índice del INDEC, correspondiente a abril, la vestimenta y el calzado se destacaron sobre el resto con un avance del 9,9%, tres puntos por encima del nivel general de precios del mes, que se situó en el 6%.

De esta forma, comprar un vestido de verano marca Zara o H&M resulta más conveniente en Estados Unidos que en Argentina , de acuerdo a un informe de la consultora FMyA. En cuanto al calzado, comprar un par de zapatillas de running de media gama, es más barato en Santiago de Chile.

En términos interanuales, el rubro de indumentaria avanzó 73,4% en comparación con el mismo mes de 2021 frente al 58% que marcó el índice de precios al consumidor. Sólo restaurantes y hoteles equiparan la suba que tuvo ese capítulo.

Brasil, Australia y Argentina: los tres países donde es más caro comprar ropa y calzado

Comprar ropa y calzado en la Argentina es caro . Y no para de encarecerse, incluso a mayor velocidad que el resto de los precios y servicios. Este abrupto incremento en los precios de la indumentaria hizo que la comparación entre los precios de las tiendas locales y las de otros países cambiara radicalmente en las últimas semanas.

De esta forma, comprar ropa y calzado es más caro en Brasil y Australia , mientras que hacerlo en Argentina se volvió más caro que en otros 6 de 8 países seleccionados en un informe.

En base a una canasta de 3 productos -un Jean Levi´s, un vestido veraniego y unas zapatillas de running Nike de media gama- el ejercicio encontró que los precios en la Argentina fueron los que más aceleraron en las últimas nueve semanas en comparación con un grupo de 8 países seleccionados.

Medido en dólares: en qué países es más caro comprar un jean, unas zapatillas y un vestido

Comprar esa canasta, medido en dólares estadounidenses, es más caro en Sidney, Australia, con un costo total de u$s 329,53. Le sigue San Pablo, Brasil, a u$s 327,86 por el mismo paquete de productos. Argentina, en tanto, aparece tercera en la comparación con un costo de u$s 290 en total.

En paralelo, España, Colombia, Perú, México y Chile son lugares más económicos para comprar lo mismo. Y el más barato de todos es EEUU, con un costo de u$s 167,32 en total.

De hecho, la Argentina medida en dólares está barata en términos de precios de alimentos pero cara en cuanto a calzado e indumentaria.

Qué países son más y menos convenientes

El precio del jean se destaca por su menor valor en los EEUU donde se consigue desde los u$s 45

donde se consigue desde los u$s 45 Asimismo, en México , parte de los u$s 55,83 por par.



, parte de los u$s 55,83 por par. Sidney , mientras tanto, es el peor lugar donde hacer la compra: está por encima de los u$s 111.



, mientras tanto, es el peor lugar donde hacer la compra: está por encima de los u$s 111. A la hora de comparar el calzado de la muestra, el destino más barato es Chile con su precio de u$s 47,77, mientras que el más caro es Australia con u$s142,14 el par.