Desconfianzas, reclamos cruzados y los acuerdos electorales en pugna: los nudos de la interna del Gobierno

Javier Milei viajará esta noche a España en una visita breve pero con una agenda muy cargada, centrada en el ámbito académico, el debate de ideas y un encuentro político con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El mandatario partirá a las 23 desde la Argentina, acompañado por el canciller Pablo Quirno y el vocero presidencial, Adrián Ravier, y llegará a Madrid el martes a las 13 (hora argentina).

La jornada central será el miércoles 21. A las 5.15 participará del Nueva Economía Forum, en el Real Casino Gran Círculo de Madrid, uno de los espacios de debate político y económico más tradicionales de la capital española.

Luego, a las 8, se reunirá con el profesor Jesús Huerta de Soto en la Universidad Rey Juan Carlos. A continuación, el Presidente disertará en la presentación del Máster Universitario en Economía de la Escuela Austríaca, un posgrado que lleva adelante esa casa de estudios y que tiene al propio Huerta de Soto como una de sus figuras más reconocidas, según la agenda difundida por Presidencia.

La agenda seguirá a las 10 con un encuentro con la Fundación Disenso y, a las 12, con la reunión con Díaz Ayuso , la actividad de mayor peso institucional de la visita. Más tarde, a las 14, Milei mantendrá una entrevista con el periodista de El Observador Fernando González, en el Hotel Hyatt Hesperia.

Dos horas después, a las 16 (hora argentina), la comitiva presidencial emprenderá el regreso. El Presidente y su equipo arribarán a la Argentina el jueves 22 a las 8.

El viaje llega en un momento delicado para España: Pedro Sánchez disolvió las Cortes el 5 de octubre y convocó a elecciones anticipadas para el 29 de noviembre. La Casa Rosada aclaró que la gira estaba prevista antes del adelanto, pero en Madrid se la lee en clave de campaña.

El vocero Ravier ya anticipó que el Presidente respaldará a quienes defiendan las ideas de la libertad. Hasta ahora no hay reunión prevista con el líder de Vox, Santiago Abascal , con quien Milei se vio en varias ocasiones, pero sí con Ayuso, dirigente del PP que visitó la Casa Rosada en enero.

Javier Milei junto a Vox en Madrid

El vínculo con Sánchez está roto desde mayo de 2024, cuando Milei llamó corrupta a su esposa, Begoña Gómez, en un acto de Vox y Madrid retiró definitivamente a su embajadora en Buenos Aires.

Desde entonces, ninguno de los viajes de Milei fue una visita de Estado y tampoco ahora se prevén encuentros con Sánchez ni con el Rey. Analistas españoles advierten que cada foto con la ultraderecha puede ser un regalo para el jefe del Gobierno en plena campaña.

Con una estadía de apenas un día completo en territorio español, el viaje combina la agenda de ideas que Milei suele priorizar en sus presentaciones en el exterior con un contacto político de alto nivel en Madrid.