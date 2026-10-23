El mandatario pidió compensacón "por un año, ocho meses y nueve días de mentiras, calumnias e injurias".

Causa Libra: la Justicia sobreseyó a Javier Milei y a su hermana Karina

En esta noticia La Oficina del Presidente celebró la decisión

El presidente Javier Milei habló luego de que él y su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, hayan sido sobreseídos en la causa Libra.

“La verdad triunfa por sí misma, la mentira necesita siempre complicidad” , publicó el mandatario en su cuenta de la red social X.

El Presidente se preguntó: “¿Y ahora quién me compensa por un año, ocho meses y nueve días de mentiras, calumnias e injurias buscando manchar mi buen nombre y honor?”.

Lo hizo a través de la su cuenta en la red social X, dónde señaló que “la Justicia volvió a poner las cosas en su lugar y quedó al descubierto la TREMENDA operación política y mediática cuyo único objetivo fue dañar la investidura presidencial con fines políticos golpistas”.

“Celebro el correcto funcionamiento de las instituciones republicanas y de una Justicia que no se dejó arrastrar por el circo de los operadores de siempre. Esta causa fue utilizada políticamente”, agregó.

Y volvió a cargar contra el periodismo apuntando que “a los periodistas ensobrados, mercenarios de la mentira y fabricantes seriales de operaciones (...) ¿Quién se hace cargo ahora de toda la basura que difundieron? La verdad siempre termina imponiéndose”.

Javier Milei, Karina, Quirno, Pettovello en informe Adorni Diputados Fuente: REUTERS Mariana Nedelcu

Minutos después de su posteo, y durante la apertura de su discurso en la Fundación Faro, que tuvo lugar este viernes por la noche, el mandatario afirmó que fue víctima de un “intento un Golpe de Estado por la via institucional”.

“Pero no pudieron porque somos honestos, porque estamos limpios” , aseveró.

La Oficina del Presidente celebró la decisión

La Oficina del Presidente celebró la decisión del Juzgado Criminal y Correccional N°8 y la describió como el final de “un triste circo mediático que duró UN AÑO, OCHO MESES Y NUEVE DÍAS”.

En el comunicado, firmado por el mandatario, sostiene que durante ese tiempo la investidura presidencial “debió soportar las peores calumnias e injurias que jamás este país ha visto”. Y afirma que el único fin de la causa era “dañar la imagen del Presidente de la Nación en un año electoral”.

El presidente Javier Milei celebró el fallo del Juzgado Criminal y Correccional Federal 8 y habló de una "operación mediática". Redes sociales

El texto explica el fallo con el artículo 336, inciso 3, del Código Procesal Penal de la Nación, que establece el sobreseimiento cuando los hechos investigados no constituyen un delito.

Según Presidencia, el juez aceptó el pedido del fiscal y concluyó que los hechos denunciados no encuadraban en una figura penal. De ahí, el comunicado deduce que fue “una Justicia independiente, con una masiva presión mediática en contra” la que “falló en favor del acusado y lo encontró INOCENTE”.