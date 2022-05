Horacio Rodríguez Larreta salió a la cancha para no perder pisada con Patricia Bullrich ni Javier Milei

"No voy a volverme halcón porque el auditorio lo sea", dijo Horacio Rodríguez Larreta en una comida con empresarios que se hizo en una departamento ubicado en Avenida del Libertador y Bulnes, cuando uno de ellos, que lo había escuchado en el discurso que dio en la Fundación Libertad, le reprochara que estuvo "flojito". Incluso explicó algo más: "Que no se vea que estamos trabajando para diseñar proyectos concretos no quiere decir que no lo esté haciendo".



Lo mismo, palabras más palabras menos, fue lo que repitió en un encuentro que tuvo en el Palacio Duhau ante influyentes integrantes de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) -una reunión que reveló La Nación. Curiosamente, es la misma línea que sostuvo en el club de San Justo donde se reunió Juntos por el Cambio (JxC) para hablar de políticas sociales.

El plan discutido en La Matanza el viernes pasado podría resumirse en algunos tópicos que considera pilares a esta altura de las cosas: unidad de la coalición opositora, necesidad de un plan económico de estabilización, consensos para la realización de las reformas estructurales en el corto plazo y educación para la construcción del futuro de la Argentina en el largo plazo.

En La Matanza todavía fue más lejos. Dijo que "no es tiempo de hablar de candidaturas, todavía no soy candidato y la prioridad de los que estamos gestionando es producir transformaciones que sean palpables. Mientras tanto, hay que trabajar en lo que queremos hacer si llegamos a la presidencia, porque después no habrá tiempo y habrá que tomar medidas urgentes".

Cerca del Jefe de Gobierno porteño se molestan cuando El Cronista pregunta si fue levantaron el perfil por pedido del "círculo rojo". "Quien dice algo así no lo conoce a Horacio", aseguran.

En el entorno del alcalde reconocen que hay una caída en la imagen que consideran "razonable dada la difícil coyuntura, que impacta negativamente en el conjunto de la dirigencia política".

Preferencia en caída

"A Rodríguez Larreta le caben las generales de la ley, bajó un poco en cuanto a imagen", explica Mariel Fornoni , de la consultora Managment & Fit, aunque agrega que "sigue teniendo una aprobación de gestión alta". Tampoco es demasiado, se habla de una caída de dos puntos en relación a diciembre.

Otros datos relevantes que destaca Fornoni es que "el 65,6% menciona estar entre muy de acuerdo y algo de acuerdo con la quita de planes planes sociales a quienes realizan piquetes", como postula el jefe de gobierno.

Larreta, en un reciente encuentro con empresarios.

Shila Vilker, de TresPuntoCero, tiene números similares. "En el sistemático que hacemos mensualmente tenemos que todo Juntos por el Cambio bajó en mayo, pero Rodríguez Larreta bajó menos, así que lidera el ranking de imagen en nuestro estudio", asegura.

También especifica que "medimos en el ojo de la tormenta, cuando se discutía Milei sí o Milei no. Y cada vez que hay disputa política los dirigentes bajan, incluso Milei frenó su crecimiento y creció su imagen negativa".

En el posicionamiento del jefe de gobierno sucede que, al levantar el perfil, aumenta su imagen, sobre todo en los sectores más intensos de la oposición, que automáticamente reaccionan positivamente hasta que sus obligaciones de gestión lo llevan por otro lado y se vuelve a perder cierta euforia que genera en el electorado más atento a las noticias.

Prolijo y ordenado, su equipo tiene muy claro las fechas en las que aumentó sus apariciones mediáticas. La última fue, en efecto, entre febrero y marzo, cuando subió su imagen positiva. Antes, después de las elecciones legislativas de noviembre del 2021. Ahora volvió al ruedo.

Cerca de él aseguran que no es para defender su candidatura porque todavía no dijo públicamente que será candidato a presidente. Claro que, por las dudas, se está curando en salud. No sea que otros candidatos de su propio espacio le saquen más ventaja de la recomendable. De allí que insista con un discurso "duro" y que oyen con atención los simpatizantes de sus rivales directos, como Patricia Bullrich y el mismo Milei.

En las últimas horas, Larreta reconfirmó su rechazo al incremento de las retenciones, hizo votos por una reforma laboral y previsional, y aseguró que de ninguna manera buscará un acuerdo de gobernabilidad con el kirchnerismo. "Con los que cierra escuelas no se puede estar de acuerdo", gatilló una y otra vez durante su raíd mediático.