Guillermo Francos respondió acerca del espionaje y la salida de Posse: "había una situación..."

El nuevo Jefe de Gabinete, Guillermo Francos , destacó que su predecesor, Nicolás Posse , "cumplió su ciclo" y minimizó la sospechas de un posible "espionaje ministerial" por parte del ex funcionario que generó un clima de tensión en la Casa Rosada .

En una entrevista con Jonatan Viale en TN, el hasta ahora ministro del Interior destacó el rol del ex jefe de Gabinete dentro del gobierno. "Yo creo que se cumplió un ciclo y rescato la tarea que tuvo Posse previa a la elección. Él hizo un gran trabajo armando un proyecto que tenia que ver con la reforma del Estado ".

Posse, Luis 'Toto' Caputo y Javier Milei

Francos reconoció que "había una situación complicada en el Gabinete, un desentendimiento" y que tanto el presidente Javier Milei como Posse acordaron su renuncia.

De manera subsiguiente, Francos fue consultado por el supuesto espionaje de ministros que trascendió tras su renuncia a lo que señaló que no tiene ninguna información y que "no se guía por rumores" . "Yo no creo que haya ningún ministro de gabinete que tenga en la cabeza que lo estaban espiando", cerró.

Francos explicó por qué Milei lo eligió

El nuevo jefe de Gabinete consideró que su llegada al cargo se debe a que el presidente "se dio cuenta que con la política argentina se le hace complicado, no la entiende, tiene diferencias; y yo tengo una posibilidad mayor de dialogar".

"Ese es el rol que me ha asignado a mí. Yo con el Presidente me llevo bien, no quiere decir que me lleve bien en todo. Puede haber diferencias, no hay que coincidir en todos los temas. Mi función es dar mi visión y escuchar la del Presidente, y por supuesto el que manda es el Presidente, como en cualquier sistema democrático y republicano como el argentino", precisó sobre su nueva función en el gabinete de Milei en diálogo con Radio Rivadavia.



Durante la entrevista con TN, Francos, tras una afirmación de Viale acerca de la Ley Bases , remarcó que ya "estaba comprometido con eso siendo ministro del Interior. En todo caso, el presidente eligió darle un respaldo mas fuerte a quienes tienen sobre su espalda la negociación de una ley que va a ser muy importante para todos los argentinos" .

El nuevo rol de Sturzenegger en el Gobierno

E n el Gobierno no queda claro aun el lugar que le dará a Milei a Strurzenegger. Se mencionó un eventual Ministerio de Modernización como el que tuvo Mauricio Macri para profundizar las reformas en el Estado. También se dijo que no hará falta crear otro ministerio y con una secretaría con rango ministerial será suficiente para emprender los cambios que busca hacer Milei con

Federico Sturzenegger