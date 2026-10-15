Del 15 al 18 de octubre, se podrá acceder a hasta 50% de descuento y hasta 18 cuotas sin interés con tarjetas bancarias de entidades participantes en una amplia selección de productos. La propuesta alcanza categorías como celulares, tablets, notebooks, televisores, parlantes y pequeños electrodomésticos, entre otras.

Además, quienes opten por financiar sus compras con On City Crédito podrán acceder a un beneficio exclusivo de hasta 20% de descuento y hasta 24 cuotas fijas, con la posibilidad de comenzar a pagar en noviembre.

On City

La propuesta incluye retiro gratuito en cualquiera de las más de 180 sucursales de On City, una opción que permite comprar online y elegir el punto de retiro más conveniente, sin costo adicional.

De esta manera, On City acompaña una de las fechas más importantes del calendario con una propuesta que combina variedad de productos, descuentos y distintas alternativas de financiación para facilitar la elección del regalo para mamá.