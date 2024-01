Señales para el FMI: ajuste alternativo y mostrar que el ómnibus aún camina

En el entorno presidencial no consideran el retiro del capítulo fiscal de la ley ómnibus como una derrota. Prefieren demostrar que no están dispuestos a negociar hasta el infinito y más allá. Lo que no pueden desconocer es que hubo un error de cálculo.

Los libertarios asumieron que el 56% obtenido en el balotaje alcanzaba para conseguir el respaldo del Congreso. Pero no solo se quedaron cortos con sus proyecciones. También demostraron que ser los menos experimentados de la mesa les generó un costo enorme. La negociación legislativa fue tediosa y poco productiva, porque los dialoguistas se enfrentaron a una cadena de interlocutores que no tenía capacidad de decisión. Todo era elevado a la Casa Rosada y cuando devolvían sus consensos, el resultado no era el esperado y todo volvía a empezar.

En el Ministerio de Economía aseguran que tienen otras opciones para conseguir la meta de déficit cero. No tienen respuesta cuando se les consulta por qué no las aplicaron desde el primer momento, en lugar de abrir un frente de conflicto político con el grupo de gobernadores más cercanos a LLA.

¿Existe la posibilidad de que haya algún intento por reflotar algunas de las medidas del capítulo fiscal? Por empezar, hay que tener en cuenta algo legal: los artículos cuestionados no se pueden borrar porque forman parte del dictamen de la ley ómnibus que en teoría debería votarse mañana. No hay margen de que recortar esa parte y hacer un nuevo dictamen, así que el miembro informante por el oficialismo deberá explicar en el recinto que los artículos mencionados no serán tratados.

Javier Milei y Luis Caputo dieron a entender que el primer recorte de gasto que aplicará el Poder Ejecutivo para compensar el paquete vetado por sus aliados, son las transferencias a las provincias. Con los fondos para obra pública ya amputados, lo que queda de giros discrecionales de Nación puede caer a cero. Los jefes provinciales saben que con la coparticipación no les alcanza, y por eso habían pactado que sobrevivan los fondos fiduciarios que financian su deuda, que se coparticipe el resultado del blanqueo y que se reinstaure el impuesto a las Ganancias a la cuarta categoría. Algún punto podría ser rescatado. Los teléfonos no dejaron de funcionar este fin de semana.

Caputo tiene entre sus opciones subir el impuesto a los combustibles o agregarle un punto al impuesto PAIS, una idea que ya habían acercado los agroexportadores. Si no cambian la fórmula, también dejará que se sigan licuando el gasto en jubilaciones. El Gobierno priorizó ahora la media sanción de la ley ómnibus para que el directorio del FMI pueda sentir que la gobernabilidad no fue puesta en riesgo. Asegurarse las facultades delegadas es sumar una herramienta más que poderosa.