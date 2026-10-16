Mintos permite invertir en más de 4.000 acciones desde 1 euro, sin comisiones por operación ni gastos de custodia.

Invertir en bolsa con pequeñas cantidades de dinero es una posibilidad cada vez más accesible para los ahorradores europeos. En este contexto, la plataforma de inversión multiactivo Mintos ha incorporado un servicio que permite comprar acciones desde 1 euro y sin pagar comisiones por operación ni custodia.

La nueva propuesta ofrece acceso a más de 4000 acciones de empresas cotizadas en Estados Unidos, Europa y otros mercados internacionales. Además, no exige contratar una suscripción ni disponer de un plan de pago para utilizar el servicio.

La plataforma también permite adquirir acciones fraccionadas, una alternativa para quienes quieren invertir cantidades inferiores al precio de una acción completa. De esta manera, los usuarios pueden acceder a distintos valores sin necesidad de realizar grandes desembolsos iniciales.

Cómo invertir en más de 4000 acciones desde 1 euro y sin comisiones

La principal novedad del servicio es la posibilidad de comprar y vender acciones sin comisiones por operación, independientemente del importe invertido. La compañía tampoco aplica gastos de custodia por mantener estos valores en la cuenta.

La plataforma europea amplía su oferta de inversión con acciones de empresas de Estados Unidos, Europa y otros mercados internacionales. Mintos

Otro aspecto es que las acciones estadounidenses se negocian en euros, sin que la plataforma cobre comisiones por cambio de divisas en estas operaciones. Sin embargo, esto no elimina las posibles pérdidas derivadas de las fluctuaciones entre monedas.

Según explica la compañía, la oferta incluye empresas de algunos de los sectores más relevantes de los mercados financieros internacionales, entre ellos:

Tecnología y semiconductores.

Servicios financieros.

Salud y farmacéuticas.

Energía.

Minería y materiales.

El catálogo está centrado en acciones ampliamente negociadas y podrá ampliarse progresivamente. Durante el horario de negociación bursátil, las órdenes de mercado se envían para su ejecución, aunque el precio final puede variar respecto del observado al introducir la orden.

“Las comisiones pueden dificultar que las personas comiencen a invertir en acciones, especialmente cuando invierten cantidades pequeñas, y queremos eliminar esa barrera”, afirma Martins Sulte, consejero delegado y cofundador de Mintos, según el comunicado difundido por la empresa.

Cómo funciona la inversión automática en acciones de Mintos

Además de permitir la compraventa manual, Mintos incorpora una herramienta para quienes prefieren realizar inversiones periódicas sin tener que introducir cada operación individualmente.

Los usuarios pueden seleccionar una acción, establecer la cantidad que quieren destinar y elegir cada cuánto tiempo se realizará la inversión. La plataforma ofrece tres frecuencias:

Semanal: aportaciones automáticas cada semana.

Mensual: inversiones programadas una vez al mes.

Trimestral: compras automáticas cada tres meses.

El sistema permite mantener varios planes de inversión activos simultáneamente. Así, cada usuario puede distribuir sus aportaciones entre diferentes empresas de acuerdo con sus preferencias y objetivos financieros.

Esta modalidad facilita la inversión periódica, aunque no garantiza beneficios ni evita las pérdidas que pueden producirse cuando cae el precio de las acciones.

Qué otras inversiones permite realizar Mintos desde una misma cuenta

El lanzamiento de la inversión en acciones amplía los productos financieros disponibles en Mintos, que reúne distintas alternativas dentro de una misma plataforma.

Además de las acciones, los usuarios pueden acceder a ETF, bonos, préstamos, inversiones inmobiliarias, productos cotizados vinculados a criptomonedas y Smart Cash.

Entre las opciones disponibles destacan más de 1000 ETF UCITS, que permiten invertir en diferentes empresas y mercados a través de un único instrumento financiero. Estos fondos tienen gastos internos propios, aunque Mintos no cobre comisiones por las operaciones.

La compañía también ofrece Core ETFs, una cartera con rebalanceo automático que permite comenzar desde 50 euros y por la que no se aplica una comisión de gestión.

La inversión en bolsa gana terreno entre los hogares españoles

Los pequeños inversores pueden comprar acciones fraccionadas y programar aportaciones automáticas semanales, mensuales o trimestrales. Mintos

El lanzamiento llega en un momento de creciente interés por los mercados financieros entre los inversores particulares europeos.

Según el comunicado de Mintos, unos 35 millones de adultos de la Unión Europea compraron o vendieron acciones entre 2022 y 2025, de acuerdo con datos atribuidos a la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA).

En España, el interés por la renta variable también se refleja en la evolución de la propiedad bursátil.

De acuerdo con el informe anual de Bolsas y Mercados Españoles (BME), las familias españolas poseían el 16,7% de las acciones cotizadas nacionales al cierre de 2025, nueve décimas más que el año anterior y el porcentaje más elevado de los últimos cuatro años.

El mismo informe recoge que aproximadamente 2,4 millones de hogares españoles poseen directamente acciones cotizadas, lo que representa el 12,2% del total.

Qué riesgos hay que tener en cuenta antes de invertir incluso 1 euro

Aunque la plataforma elimina determinadas comisiones, invertir en acciones implica asumir riesgos financieros, incluso si la cifra es tan pequeña como 1 euro.

El precio de los valores puede subir o bajar en función de la evolución de las empresas, las condiciones económicas y los movimientos de los mercados. Por tanto, comenzar con una inversión de 1 euro no significa que el capital esté protegido.

También hay que tener en cuenta el riesgo de divisa. Las acciones de compañías que cotizan fuera de la zona euro pueden verse afectadas por las fluctuaciones de las monedas , incluso cuando la plataforma permite negociarlas en euros.

Por otra parte, la ausencia de comisiones por compraventa y custodia no implica que todos los servicios financieros de Mintos sean gratuitos. Algunos productos y métodos de ingreso de fondos están sujetos a tarifas específicas