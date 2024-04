Cuenta regresiva para el "halving" de Bitcoin ¿Cómo afectará al mercado?

En esta noticia Atracción fatal

A juzgar por la historia, halving -que ocurre cada cuatro años o cada 210.000 bloques- está muy relacionado con el mercado alcista de Bitcoin, pero en la actualidad, la tasa de inflación de Bitcoin es muy baja, por lo que el halving no tendrá un gran impacto en el mercado.

La razón por la que todos esperan que este pueda conducir a un mercado alcista en las criptomonedas es que, de hecho, existe cierta lógica y coincidencia entre los dos. En general, creo que esto es más una autorrealización del mercado.

Creo que la razón más importante es que la aprobación del ETF de BTC ha permitido que Bitcoin entre en el mundo convencional.

Por un lado, podemos ver una gran cantidad de dinero entrando en el mercado de Bitcoin. Por otro lado, han cambiado las opiniones y las ideas de muchas personas sobre el mercado de las criptomonedas, lo que considero es posiblemente lo más relevante para los inversores.

A esta altura del Siglo XXI, creo que ya no hay mucha gente en el mundo que no sepa o no conozca las criptomonedas pero hay que reconocer que la comprensión y el reconocimiento de todos es muy distinto.

Cuando el gobierno de los Estados Unidos aprobó el ETF de BTC, el concepto de Bitcoin de muchas personas cambió de "estafa" a "valioso", claro, porque creían en la autoridad.

No estamos diciendo cuánto volumen de trading y entrada de capital ha traído el ETF, sino que ha atraído a más personas para que comprendan, reconozcan e incluso participen en este mercado.

Creo que esta puede ser la razón fundamental para impulsar esta nueva ronda de mercado alcista. De todos modos, no hay dudas, el halving también es un factor muy importante.

En cuanto a las sugerencias para los inversores, creo que pueden ser más útiles para los inversores que llevan mucho tiempo en el mercado de las criptomonedas.

En comparación con los nuevos inversores, para los que ya están desde hace tiempo no es fácil ganar dinero en el mercado alcista.

Toda la industria cambia constantemente, y los puntos calientes y las historias cambian constantemente, pero muchos de esos inversores tienen en su cabeza algunas ideas que ya están obsoletas, ya sea en términos de precio o activos, son relativamente conservadores.

Creo que todos deberían considerarse inversores nuevos en el mercado de las criptomonedas.

El mercado actual es completamente diferente al de hace unos años. Creo que lo más conveniente es que todos estén dispuestos a aceptar esos cambios, y más, abrazar esos cambios y aprender e innovar constantemente para que sea posible aprovechar la oportunidad.