Los menores costos en energía no se traducen en tarifas más baratas

El Gobierno tomó la decisión de borrar de un plumazo el mayor beneficio que habían obtenido las generadoras eléctricas durante la administración de Mauricio Macri. De hecho, bajará de 69 dólares a u$s 60 la tarifa que paga por el megavatio hora (MWh) y además pesificará de ahora en más los pagos.La nueva fórmula es sencilla: las empresas dejan de percibir una ganancia que en promedio puede estar cercana al 25%, mientras que para el Gobierno representará un ahorro de alrededor de u$s 300 millones.

El encargado del plan es el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. Si bien las empresas no quieren saber nada con la medida, lo cierto es que no tienen firmado con el Gobierno un contrato que establezca que no se pueden cambiar las condiciones de pago. La generación de energía eléctrica en base a gas está dividido en dos partes. La primera por un grupo de empresas que abastece a la red de forma diaria. Para ese grupo, que cuenta con máquinas más sofisticadas o modernas no hay modificación alguna. El cambio se da para el grupo de empresas conformado por máquinas más antiguas que ingresan al sistema cuando el sistema lo requiere, son las que están en el mercado spot. Para este segundo grupo, el gobierno de Macri había establecido aumentos en los costos de generación que llegaron al 60%. En su momento, se establecieron esas subas con el argumento que las empresas logren un recambio y actualización de las maquinarias. La administración actual considera que tal recambio no se logró y que, además, las empresas obtuvieron ganancias extraordinarias.

La falta de dólares, el ahorro fiscal y la necesaria discusión de tarifas que se avecina (están planchadas desde el año pasado) también formaron parte del incentivo del Gobierno de cortar por lo sano y enfocarse en reducir la ganancia de las empresas generadoras.

Y la discusión tarifaria llegará pronto. En este punto, junto a lo impopular que le resulta a cualquier Gobierno subir las tarifas, hay una realidad: las tarifas pisadas son un costo importante para las arcas públicas porque la inflación automáticamente eleva el nivel de subsidios.

Por tal situación, si el Gobierno decide sacar el pie de las tarifas y discutir un aumento, no es lo mismo discutir con un piso que con otro. Si se sale del plano empresario y se enfoca en las expectativas de la gente, la realidad también cambia. La reducción de los costos en la generación no tiene porqué impactar en menores tarifas. La explicación es sencilla: a pesar de los aumentos en las tarifas durante el gobierno de Macri, en la Argentina las facturas aún tienen hasta 50% de subsidios. Por ende, lo que pretende el oficialismo es que cuando se discutan los aumentos, el impacto en las cuentas fiscales sea el menor posible.