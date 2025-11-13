La Tercera Guerra Mundial ya tiene fecha: la temida profecía de Baba Vanga surge a la luz. (Imagen: archivo).

La Tercera Guerra Mundial ya tiene fecha: la temida profecía de Baba Vanga surge a la luz

La célebre vidente Baba Vanga dejó un legado de profecías que, años después de su fallecimiento, siguen generando un notable impacto. Una de las más inquietantes sugiere que en 2025 se dará inicio al “comienzo del fin del mundo”, presagiado por una posible Tercera Guerra Mundial, lo que ha captado la atención de millones, especialmente en un contexto internacional lleno de tensiones.

Las interpretaciones contemporáneas de Baba Vanga vinculan sus profecías con eventos recientes, como el conflicto en Ucrania, el aumento de tensiones globales y las transformaciones geopolíticas que podrían desencadenar un enfrentamiento de gran magnitud.

Sus seguidores afirman que numerosas predicciones de Baba Vanga se han concretado con precisión, lo que provoca que las advertencias sobre el año 2025 generen preocupación.

Predicciones de Baba Vanga en 2025: ¿el fin del mundo?

Según las profecías atribuidas a Baba Vanga, el año 2025 marcará el inicio de una fase crítica para la humanidad. En sus visiones, se menciona una Tercera Guerra Mundial que podría originarse en Europa, siendo tan devastadora que podría resultar en una disminución significativa de la población del continente.

Aunque no se especifica un país en particular, algunos analistas sugieren que esta referencia podría estar vinculada a las tensiones actuales entre potencias o incluso a eventos aún no materializados. Este presunto conflicto sería solo el primer paso hacia una serie de calamidades globales, tanto sociales como naturales, que se manifestarían a lo largo de los siglos.

Baba Vanga predijo que este proceso culminaría en el año 5079, una fecha que designó como el fin definitivo de la humanidad. Sin embargo, no se trata de un desenlace inmediato, sino de un proceso gradual que, según su visión, comenzaría en el presente. En su predicción, la vidente no aclara la fecha o el mes de 2025 en el que se desarrollaría la guerra global, lo que deja abierta la interpretación de su mensaje y la urgencia de prepararse ante posibles eventualidades.

Baba Vanga: ¿Tercera Guerra Mundial y la fecha del fin del mundo?

Dentro de su serie de predicciones, Baba Vanga sostuvo que el año 5079 representaría el ocaso de la humanidad, a causa de lo que, según los adeptos de la vidente, sería un conflicto global de proporciones catastróficas, análogo a una Tercera Guerra Mundial. Esta fecha ha sido interpretada por algunos como una advertencia simbólica, mientras que otros la consideran una premonición literal que orienta a quienes confían en sus visiones.