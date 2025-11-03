"Una tragedia": Mhoni Vidente anticipó el fallecimiento de un ícono del cine que conmovió generaciones.

La reconocida astróloga Mhoni Vidente, cuyo nombre verdadero es Mhoni Seeram, ha ganado prominencia en América Latina por sus profecías relacionadas con eventos globales, desastres naturales, celebridades y cuestiones políticas.

En una reciente lectura de cartas, Mhoni Vidente compartió una inquietante visión que podría entristecer al mundo del cine. Su pronóstico fue claro: "Una tragedia..".

En esta ocasión, la vidente previó la muerte de una figura destacada del cine, un suceso que causaría un profundo impacto entre sus numerosos seguidores y aficionados. ¿Cuál es la predicción?

Predicción de Mhoni Vidente: Impacto en el cine que sorprende

Mhoni Vidente arrojó las cartas y tuvo una visión sombría que impactará al mundo del espectáculo. Aunque no reveló nombres, la astróloga aseguró que "morirá un ícono del cine de oro mexicano".



"Se avecina una tragedia de gran magnitud a nivel artístico, se trata de una mujer que generará una profunda conmoción en esta parte del mundo", predijo.



Posteriormente, ofreció más detalles sobre la celebridad: "Es una persona de más de 70 años, que se ha convertido en un símbolo de la época dorada de las telenovelas y las producciones. Su partida será lamentada por muchos".



Finalmente, Mhoni Vidente expresó que "todos estaremos consternados por esta tragedia, pero recordemos que Dios es sabio y la Virgen María también. Debemos enfocarnos en el ámbito espiritual para encontrar la paz".

Mhoni Vidente revela su conversación con Dios y lo que le dijo

Mhoni Vidente declaró haber establecido una comunicación directa con Dios, cuyo nombre "permanece desconocido para la humanidad y, por lo tanto, no puede ser controlado", agregó.



A continuación, compartió el mensaje que recibió de Dios: "He experimentado una revelación divina, en la que se me indicó que toda la humanidad, incluyéndome, está destinada a ser feliz".



Finalmente, Mhoni Vidente sugirió que "aceptemos esta condena y busquemos la felicidad".