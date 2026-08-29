Con su danza cósmica, los astros continúan generando patrones energéticos que moldean la percepción diaria de cada signo del zodíaco. Por ese motivo, es crucial conocer el horóscopo del día para saber cuál será su influencia.

Este sábado, 29 de agosto de 2026, las personas de Sagitario pueden saber cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo gracias a la alineación planetaria y la posición de las estrellas.

Horóscopo de hoy sábado 29 de agosto para Sagitario

Para Sagitario, la jornada se presenta serena; ese clima tranquilo puede revelar un giro sutil en una relación cercana.

La asertividad, unida a la sensibilidad, permitirá expresar lo esencial con claridad y cuidado, abriendo espacio para una conexión más honesta.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este sábado a las personas de Sagitario?

Sagitario, en el trabajo este 2026-08-29 será un día tranquilo y relajado, pero un hecho sutil podría cambiar tu relación con un colega cercano; procura ser asertivo para expresar tus sentimientos y necesidades sin herir susceptibilidades, pues esa franqueza respetuosa podrá fortalecer la cooperación y abrir nuevas oportunidades.

Sagitario: así te irá en el amor este sábado

Para Sagitario, el amor fluye en calma hoy: un clima sereno favorece conversaciones sinceras y un hecho inesperado con alguien cercano podría redefinir la relación; mantén apertura y evita precipitarte.

La mayor compatibilidad del día será con Libra, signo que armoniza tu energía y te ayuda a encontrar equilibrio en medio de ese cambio sutil, facilitando acuerdos y confianza mutua.

Los números de la suerte para Sagitario

Para Sagitario, los números de la suerte son "48, 12, 72, 33" y les pueden servir para tomar decisiones, juegos de azar y elegir fechas clave.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Sagitario, aprovecha la tranquilidad de hoy para cuidar tu salud mental: respira profundo, ordena tus emociones por escrito y exprésalas con asertividad y respeto; un paseo breve o estiramientos te ayudarán a mantener la calma si la relación cambia.