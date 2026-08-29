Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Pexels).

La astrología brinda un recurso esencial para interpretar los ciclos vitales y las energías que nos afectan. Mediante el horóscopo diario, tenemos la posibilidad de recibir importantes indicios sobre las oportunidades y retos que aparecen en nuestro camino.

Por ese motivo, explora la predicción de los astros para las personas nacidas bajo el signo del zodíaco Capricornio y conoce cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo.

El horóscopo de este sábado para Capricornio

Para Capricornio, el día se inclina hacia responsabilidades familiares y deja poco margen para el ocio, en especial si hay hijos. Un contratiempo menor puede parecer grande al principio, pero se reduce al enfocarse en lo concreto.

Predomina una mirada serena y práctica: distinguir lo urgente, dar pasos simples y sostener un ritmo estable. Pequeños respiros entre tareas conservan la claridad y devuelven proporción a lo que inquieta.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este sábado a las personas de Capricornio?

Capricornio, el 2026-08-29 en el trabajo podrías notar distracciones por asuntos familiares que requerirán tu atención; no serán graves, aunque puedan parecerlo, así que prioriza lo esencial, evita sobrerreaccionar y organiza tus tareas para mantener el rendimiento; avanza en pendientes y comunicación con el equipo antes que iniciar algo complejo y pide apoyo si lo necesitas para cerrar el día con lo importante resuelto

Capricornio: así te irá en el amor este sábado

Hoy, los asuntos familiares te restarán tiempo y energía, así que en el amor será clave la paciencia y la comunicación. Si estás en pareja, organiza el día y reserva un momento breve pero significativo; tu madurez evitará malentendidos y fortalecerá el vínculo.

Si estás soltero/a, no fuerces planes y sé transparente al reprogramar; tu responsabilidad resultará atractiva. Compatibilidad destacada del día: Virgo, un signo que entenderá tus prioridades domésticas y te brindará apoyo práctico y sereno.

Los números de la suerte para Capricornio

Para Capricornio, sus números de la suerte son "23, 68, 24, 29" y pueden servir para elegir fechas, tomar decisiones clave y atraer oportunidades favorables.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Capricornio, si hoy las demandas familiares te saturan, toma micro‑pausas de respiración y da un breve paseo; mantén la calma y verás el problema con claridad.