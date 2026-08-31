Conoce las predicciones de los astros para tu signo del zodiaco y prepárate para lo que el universo junto con las constelaciones de estrellas tienen reservado para ti en este lunes, 31 de agosto de 2026.

Mediante la predicción del horóscopo diario, las y los

virginianos

amor, la salud y el trabajo

Horóscopo de hoy lunes 31 de agosto para Virgo

Para Virgo, la mañana podría complicarse por un alimento poco afín; hacia la tarde, asomaría la pesadez y la baja energía. Las comidas ligeras y los ritmos pausados favorecerían el bienestar.

Un movimiento suave, como un paseo largo, tendería a devolver vitalidad y claridad. El contacto con quienes hacen sentir bien actuaría como el mejor sostén del día.

¿Cómo le irá en el trabajo este lunes a las personas de Virgo?

Virgo, este 31 de agosto de 2026 podrías notar baja energía en el trabajo, especialmente por la tarde, quizá porque algún alimento no te siente del todo bien; prioriza tareas ligeras y, si haces algo de deporte o das un largo paseo, recuperarás ritmo y claridad; potencia el contacto con colegas que te hacen sentir bien para mantener la motivación y cerrar pendientes con buen ánimo.

Virgo: así te irá en el amor este lunes

Virgo, hoy podrías iniciar el día con poca chispa en el amor por cierta pesadez y falta de energía; evita planes exigentes y busca gestos sencillos y afecto tranquilo. Tras moverte un poco o dar un paseo, tu ánimo mejorará y te será más fácil expresar cariño con naturalidad.

Tu compatibilidad más favorable será con Cáncer, cuya calidez y cuidado emocional te ayudarán a sentirte cómodo y en paz. Un plan sereno y cercano juntos reforzará el vínculo y cerrará el día con armonía.

Fuente: narrativas-co

Los números de la suerte para Virgo

Los números de la suerte de Virgo son 6, 58, 51 y 28, útiles para tomar decisiones, elegir fechas y atraer oportunidades.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Virgo: hoy evita alimentos pesados y mantente hidratado; si te sientes sin energía, da un paseo largo o haz ejercicio suave para recuperarte y busca el apoyo de quienes te hacen sentir bien para equilibrar tu ánimo.