Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Pexels).

La astrología nos ofrece una herramienta invaluable para comprender los ciclos de la vida y las energías que nos rodean. A través del horóscopo diario, podemos obtener valiosas pistas sobre las oportunidades y desafíos que se presentan en nuestro camino.

Por ese motivo, conoce la predicción de los astros para las personas nacidas bajo el signo del zodíaco Leo y descubre cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo.

Horóscopo de hoy lunes 31 de agosto para Leo

Para Leo, el día se orienta a resolver un asunto familiar pendiente; reconocer la propia duda y ponerla en palabras abre el camino. Prolongar la espera solo añade ruido.

Tras esa apertura, la confianza en la otra persona gana fuerza y la respuesta surge con calma. Las decisiones se afianzan sin confrontación.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este lunes a las personas de Leo?

Hoy, 31 de agosto de 2026, Leo puede notar que un asunto familiar pendiente —alguien espera tu respuesta y aún tienes dudas— afecta su enfoque en el trabajo; si aclaras eso sin demoras, recuperarás claridad, cerrarás tareas con eficacia y podrás ganar visibilidad ante tus superiores; comunica con franqueza, evita posponer decisiones y el día se volverá más productivo y favorable.

Leo: así te irá en el amor este lunes

Leo, en el amor hoy fluirá mejor cuando resuelvas esa respuesta pendiente con tu familia: al despejar esa duda, te sentirás más ligero para abrirte afectivamente. Si estás en pareja, una charla honesta fortalecerá el vínculo; si estás soltero, mostrar claridad atraerá a quien valore tu sinceridad.

Tu mayor compatibilidad del día será con Cáncer, signo que aportará contención y empatía para acompañarte en esta decisión familiar, creando un clima de apoyo que favorece una conexión cálida y segura.

Los números de la suerte para Leo

Para los Leo, los números de la suerte son 62, 48, 35 y 39 y pueden servirles para elegir fechas, tomar decisiones y en juegos de azar.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Leo, para tu bienestar mental, habla pronto con ese familiar y sé sincero: aclarar la duda reducirá tu estrés; acompáñalo con respiración profunda o una breve caminata para cuidar también tu energía física.