La astrología brinda un recurso esencial para comprender los ciclos vitales y las energías que nos afectan. Mediante el horóscopo diario, tenemos la posibilidad de recibir importantes indicios sobre las oportunidades y retos que aparecen en nuestro camino.

Por esa razón, explora la predicción de los astros para las personas nacidas bajo el signo del zodíaco Virgo y conoce cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo.

El horóscopo de este lunes para Virgo

Para Virgo, el día invita a quebrar la inercia del sedentarismo con movimientos suaves y elecciones ligeras, recuperando energía antes de que el verano acelere el paso.

Pequeños ajustes sostenidos, guiados por la salud más que por la apariencia, ayudan a equilibrar lo acumulado durante el año y aportan calma sin urgencias.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este lunes a las personas de Virgo?

Virgo, este 2026-07-13 podrías sentir que el sedentarismo te pasa factura en el trabajo: baja energía y dispersión; limita los excesos, prioriza lo esencial y activa el cuerpo con breves pausas. Si ordenas tus tareas y te mueves un poco, recuperarás el ritmo, cumplirás plazos y cerrarás pendientes con solvencia.

Virgo: así te irá en el amor este lunes

Virgo, hoy en el amor sentirás que el sedentarismo y los excesos recientes pueden enfriar la chispa si no haces algo distinto; propón un paseo, una salida ligera o un plan al aire libre para reactivar la conexión y favorecer la ternura sobre las críticas.

Compatibilidad del día: Aries; su energía te impulsa a moverte, tomar la iniciativa y convertir la rutina en un plan dinámico que renueva el entusiasmo de la relación.

Los números de la suerte para Virgo

Para Virgo, sus números de la suerte son "91, 81, 41 y 9" y pueden servirles para tomar decisiones, atraer oportunidades y potenciar el éxito en finanzas, amor y trabajo.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Virgo, deja atrás el sedentarismo con 20–30 minutos diarios de caminata o natación y prioriza una alimentación sencilla: más verduras y proteína magra, menos ultraprocesados y alcohol; fija metas pequeñas, hidrátate y duerme bien, recordando que lo haces por tu salud y bienestar, no solo por el verano.