Oxford Economics proyecta que Colombia crecería al 3,0% en 2026, por encima del promedio de las principales economías de América Latina.

Por la depreciación del peso colombiano, muchas personas optan proteger sus fondos con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las fluctuaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este lunes, 13 de julio de 2026 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 633,81 pesos colombianos.

La cotización del Real muestra una tendencia bajista: en la última semana cayó -2.20% y en el último año acumula -12.00%.

Fuente: narrativas-co

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 12.32%, indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 15.29%.

En las dos últimas sesiones, la cotización del Real bajó frente al peso colombiano.

Además,

En los últimos 10 días, la cotización del Real tuvo un sesgo bajista: registró 5 caídas, 3 avances y 2 jornadas sin cambios; los repuntes fueron insuficientes para revertir la tendencia.

¿Dónde comprar reales en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender reales en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender reales en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: