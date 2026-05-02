Conoce las predicciones de los astros para tu signo del zodiaco y prepárate para lo que el universo junto con las constelaciones de estrellas tienen reservado para ti en este sábado, 2 de mayo de 2026. Mediante la predicción del horóscopo diario, las y los taurinos Para Tauro, el día favorece el avance metódico: en un entorno sin regalos, el ascenso nace de méritos visibles, esfuerzo constante y descanso suficiente. Un análisis sereno del entorno laboral define la estrategia; la profesionalidad, mostrada en puntualidad y calidad, acaba abriendo puertas. Este 2026-05-02, las personas de Tauro deberán esforzarse en su trabajo si desean obtener un nuevo cargo. La predicción astrológica indica que no hay recompensas fáciles en su empresa, por lo que será fundamental pelear por sus objetivos y hacer méritos. Es importante que dejen de trasnochar y se enfoquen en lograr sus metas. Analizar la situación y plantear una estrategia serán clave para demostrar su profesionalidad y avanzar en su carrera. Hoy, los Tauro encontrarán el amor en un lugar inesperado. La dedicación que muestran en su trabajo también se reflejará en sus relaciones personales, por lo que es un buen momento para abrirse a nuevas conexiones. Recuerda que la autenticidad y la paciencia son clave para cultivar una relación sólida. En cuanto a compatibilidad, los Tauro se sentirán especialmente atraídos por los Virgo. Ambos signos comparten una visión práctica de la vida, lo que les permitirá construir una base firme en su relación. Aprovechen este día para fortalecer la comunicación y disfrutar de momentos juntos. Para Tauro, los números de la suerte son "90, 93, 77, 19" y sirven para elegir fechas clave, tomar decisiones y atraer buenas oportunidades. Tauro, prioriza tu salud: deja de trasnochar y establece una rutina de sueño constante; planifica con claridad y toma pausas activas o respiración profunda para reducir el estrés y mantener tu energía.