El horóscopo es una de las instrumentos más prácticos para identificar cómo influirán las energías que se manifiestan de la alineación planetaria y la posición de las estrellas en cada signo del zodíaco. Por esa razón, es importante saber la predicción para las personas de Geminis sobre cómo les irá en el amor, el trabajo y la salud durante este sábado, 2 de mayo de 2026. Para Géminis, el día gana ligereza al resolverse un asunto de dinero; la serenidad resultante favorece decisiones claras y sin prisas. Toma forma una gestión más ordenada, con asesoría mejor evaluada y verificaciones periódicas que protegen la estabilidad financiera. Este 2026-05-02, en el trabajo, Geminis verá resolverse un asunto de dinero —posiblemente una deuda— provocado por la mala gestión de alguien de confianza; aprovecha el alivio para ordenar tus cuentas, reforzar controles y buscar otra persona más competente para esa función, evitando nuevos despistes. Géminis, al resolverse ese asunto de dinero, sentirás alivio y mayor apertura afectiva. Evita repetir descuidos: habla con honestidad, establece límites claros y sé coherente con lo que prometes. Hoy tu mejor compatibilidad será con Virgo, cuyo enfoque práctico y atento te ayudará a ordenar prioridades emocionales y a construir confianza mutua, evitando malentendidos y decisiones impulsivas. Los números de la suerte para el signo del zodíaco Géminis son 69, 65, 21 y 73 y pueden servirles para guiar decisiones, elegir fechas y atraer buena fortuna en proyectos. Geminis, con el dinero encarrilado, cuida tu salud mental delegando esa gestión en alguien fiable y practica cada día respiración consciente o una caminata breve, fijando horarios para pensar en finanzas y priorizando un buen descanso.