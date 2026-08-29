Conoce las predicciones de los astros para tu signo del zodiaco y prepárate para lo que el universo junto con las constelaciones de estrellas tienen reservado para ti en este sábado, 29 de agosto de 2026.

Mediante la predicción del horóscopo diario, las y los

piscianos

amor, la salud y el trabajo

El horóscopo de este sábado para Piscis

Para Piscis, el día podría teñirse de nostalgia; reconocer la tristeza y dejar pasar los recuerdos aporta calma. Aceptar, aquí y ahora, lo que fue abre espacio interior.

Después, una reinvención suave del propio personaje renueva el ánimo. Gestos creativos y flexibles facilitan el fluir del día.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este sábado a las personas de Piscis?

Piscis, este 2026-08-29 en el trabajo podrías iniciar con cierta tristeza y distracciones por recuerdos del pasado, lo que afectará tu ritmo; acepta lo que fue y, al reinventar tu enfoque, fluirás con las tareas, retomarás la productividad y cerrarás asuntos pendientes con creatividad y tacto.

Piscis: así te irá en el amor este sábado

Piscis, hoy podrías sentir melancolía: recuerdos del pasado regresan una y otra vez. Acepta lo vivido y suéltalo con suavidad; la honestidad emocional y el autocuidado abrirán espacio para gestos de cariño.

Serás más compatible con Cáncer durante este día, pues su empatía y contención armonizan con tu sensibilidad. Juntos podrán transformar la nostalgia en cercanía y confianza renovada.

Los números de la suerte para Piscis

Para Piscis, sus números de la suerte son 85, 12, 60 y 70, útiles para elegir fechas clave, orientar decisiones y probar suerte de forma responsable.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Piscis, cuando los recuerdos te inunden, toma 5 minutos para respirar lento o escribir lo que sientes, acéptalo con amabilidad y luego da una caminata suave para soltar y fluir con el presente.