Conoce las predicciones de los astros para tu signo del zodiaco y prepárate para lo que el universo junto con las constelaciones de estrellas tienen reservado para ti en este lunes, 4 de mayo de 2026. Mediante la predicción del horóscopo diario, las y los escorpianos Para Escorpio, el día se afianza cuando la coherencia interna marca el rumbo; el ascenso se percibe más próximo al priorizar la autenticidad sobre la prisa. Elegir caminos alineados con valores profundos fortalece cada paso; las gratificaciones inmediatas pierden brillo frente a una meta sólida y bien ganada. Este 2026-05-04, Escorpio percibirá el ascenso más cerca de lo que imaginaba: mantente fiel a tus valores, evita ceder ante beneficios a corto plazo y enfoca tu esfuerzo en metas de largo aliento; esa coherencia te abrirá puertas y podría traducirse en un avance concreto en tu trabajo. Hoy, en el amor, Escorpio brillará al mantenerse fiel a sus ideales: evita ceder ante tentaciones pasajeras y no comprometas lo que sientes; la autenticidad abrirá puertas a vínculos sinceros y estables. La mayor compatibilidad del día será con Capricornio, un signo que comparte enfoque y visión a largo plazo; con él, los planes comunes y la lealtad se fortalecerán de forma natural. Para Escorpio, los números de la suerte 78, 90, 87 y 25 pueden servir para atraer buena fortuna en juegos de azar, tomar decisiones importantes y elegir fechas clave. Escorpio, cuida tu salud mental apoyándote en hábitos constantes (buen descanso, movimiento suave y pausas de respiración) que te mantengan fiel a tus valores; evita el desgaste por la prisa y recuerda que el progreso sostenido vale más que la gratificación inmediata.