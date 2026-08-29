Conoce las predicciones de los astros para tu signo del zodiaco y prepárate para lo que el universo junto con las constelaciones de estrellas tienen reservado para ti en este sábado, 29 de agosto de 2026.

Mediante la predicción del horóscopo diario, las y los

geminianos

amor, la salud y el trabajo

Horóscopo de hoy sábado 29 de agosto para Geminis

Para Géminis, el día favorece reconectar con las personas mayores cercanas; un viaje breve acorta distancias y calma nostalgias.

El calor y el afecto familiar ofrecen sostén emocional hoy; esa cercanía renueva la energía y devuelve serenidad.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este sábado a las personas de Geminis?

Géminis, este 2026-08-29 tu desempeño laboral puede fortalecerse si atiendes el mensaje de la predicción: las personas mayores que te quieren te echan de menos; reconectar con ellas o planear un breve viaje te aportará calma y enfoque. Busca el consejo de colegas con más experiencia, evita aislarte y deja tu trabajo organizado si te desplazas para mantener la productividad y un buen clima de equipo.

Geminis: así te irá en el amor este sábado

Géminis, hoy el amor se ilumina cuando honras tus raíces: al acercarte a tus mayores y darles ese abrazo pendiente, tu corazón se abre y tus lazos afectivos se fortalecen. En pareja, ese gesto avivará la ternura; si estás soltero/a, esa cercanía te pondrá en la sintonía justa para conocer a alguien especial.

La compatibilidad más alta del día es con Cáncer: su energía protectora armoniza con tu necesidad de conversación y cariño, favoreciendo planes íntimos y un vínculo sincero. Déjate guiar por la sensibilidad y el hogar será el escenario del mejor encuentro.

Fuente: narrativas-co

Los números de la suerte para Geminis

Los números de la suerte de Géminis son 38, 89, 88 y 71 y pueden servir para elegir fechas clave, enfocar intenciones y atraer buenas oportunidades.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Géminis, para cuidar tu salud emocional, prioriza un viaje para visitar a tus mayores: su cariño y los abrazos reducirán tu estrés, reforzarán tu bienestar y te darán calma.