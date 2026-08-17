La astrología brinda un recurso esencial para comprender los ciclos vitales y las energías que nos afectan. Mediante el horóscopo diario, tenemos la posibilidad de recibir importantes indicios sobre las oportunidades y retos que aparecen en nuestro camino.

Por ese motivo, explora la predicción de los astros para las personas nacidas bajo el signo del zodíaco Escorpio y conoce cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo.

Horóscopo de hoy lunes 17 de agosto para Escorpio

Escorpio, hoy expresa sin miedo lo que te molesta, con calma y respeto; así evitarás acumular tensión. Antes de responder, respira y baja la defensiva.

Por la tarde, fortalece tu mundo espiritual con meditación o gratitud. Escucha y valora posturas ajenas: el desacuerdo no es ataque, es aprendizaje.

Fuente: narrativas-co

¿Cómo le irá en el trabajo este lunes a las personas de Escorpio?

Escorpio, en el trabajo hoy 17 de agosto de 2026 te irá mejor si dices con firmeza y sin miedo lo que te molesta, cuidando el tono y la claridad. Evita ponerte a la defensiva ante desacuerdos: toma las críticas como oportunidades y negociarás soluciones. Por la tarde tu intuición y vida espiritual se fortalecen, lo que te ayudará a mantener la calma y a orientar decisiones. Con límites sanos y comunicación directa, destrabarás tensiones y avanzarás en tus tareas.

Escorpio: así te irá en el amor este lunes

Hoy, las personas de Escorpio experimentarán un día emocionalmente intenso en el amor. Es un momento propicio para expresar lo que sienten, sin temor a la reacción de los demás. La comunicación abierta puede ayudar a superar malentendidos y fortalecer las relaciones. Sin embargo, es crucial que eviten ponerse a la defensiva, ya que esto podría generar conflictos innecesarios.

En cuanto a la compatibilidad, Escorpio encontrará una conexión especial con los signos de Cáncer y Piscis. Ambos signos comparten una profunda sensibilidad y comprensión emocional, lo que puede ayudar a Escorpio a abrirse y dejar atrás cualquier resentimiento. La tarde promete ser un momento significativo para el amor, así que aprovechen esta energía para profundizar en sus relaciones.

Horóscopo del día (foto: archivo).

Los números de la suerte para Escorpio

Para los Escorpio, los números de la suerte son 3, 88, 29 y 26, útiles para elegir fechas clave, tomar decisiones y atraer buena energía en proyectos y oportunidades.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Escorpio: Para tu bienestar mental, expresa con calma lo que te molesta para reducir la defensividad; en la tarde, canaliza la energía espiritual con meditación o respiración profunda y, si lo necesitas, habla con alguien de confianza