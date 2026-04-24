La astrología ofrece un recurso esencial para interpretar los ciclos vitales y las energías astrales que nos afectan. Mediante el horóscopo diario, tenemos la posibilidad de recibir importantes indicios sobre las oportunidades y retos que aparecen en nuestro camino. Por ese motivo, explora la predicción de los astros para las personas nacidas bajo el signo del zodíaco Capricornio y conoce cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo. Para Capricornio, la luna menguante favorece el recogimiento; el día rinde más al ordenar prioridades y cerrar pendientes con calma. Postergar planes sociales reduce riesgos y permite revisar finanzas, organizar espacios y clarificar metas con enfoque prudente. El 2026-04-24, la luna menguante en Capricornio atenuará riesgos en el trabajo y favorecerá un ánimo recogido: día ideal para ordenar tareas, revisar detalles y planificar más que para reuniones o exposiciones; ese enfoque discreto aumentará la eficiencia y sentará bases sólidas para próximos avances. Capricornio, hoy en el amor te moverás con calma: la luna menguante en tu signo suaviza tensiones y te invita al recogimiento. Será un día ideal para expresar afecto en espacios íntimos, fortalecer la confianza y escuchar más que exigir; si estás soltero, podrían surgir conversaciones profundas a distancia que despierten interés. La compatibilidad del día se inclina hacia Cáncer, signo que entiende tu necesidad de hogar y silencio y la acompasa con calidez. Juntos encontrarán equilibrio entre contención y ternura, favoreciendo planes sencillos, cocina casera y miradas sinceras que digan más que las palabras. Para los Capricornio, los números de la suerte son 33, 40, 29 y 95 y pueden servirles para elegir fechas, tomar decisiones importantes o en juegos de azar. Capricornio, aprovecha el recogimiento para tu bienestar: ordena tu espacio, haz 10 minutos de respiración o estiramientos suaves en casa y prioriza un buen descanso.