Debido a la desvalorización de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con reales para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del costo de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión. Este viernes, 24 de abril de 2026, la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 713,17 pesos colombianos. En la última semana el Real cayó 1.73% y en el último año retrocedió 4.26%, lo que señala una tendencia bajista. La volatilidad económica del Real en la última semana fue de 10.31%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.82%. En la última sesión, la cotización del Real subió frente al peso colombiano. Además, En los últimos diez días, la cotización del Real inició con una caída, siguió con dos alzas, permaneció estable dos jornadas, encadenó cuatro caídas y cerró con un repunte; balance mixto con sesgo bajista. Los ciudadanos que necesiten adquirir o liquidar reales en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: