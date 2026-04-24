Debido a la devaluación de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con euros para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de cambio y las alteraciones que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión. Este viernes, 24 de abril de 2026, la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 4.157,96 pesos colombianos. En la última semana, el euro cayó un 1.78% y en el último año acumula un descenso del 13.56%, reflejando una tendencia bajista sostenida en su cotización. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 8.03%, indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 16.89%. En las dos últimas sesiones, el Euro subió frente al peso colombiano. En los últimos 10 días, el euro mostró tendencia bajista con repuntes breves: 6 jornadas a la baja y 4 al alza, sin días planos, cerrando ligeramente por debajo del inicio. La cotización del Euro presenta una tendencia positiva en comparación con los últimos días. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas. Este viernes, 24 de abril de 2026, Las personas que deseen comprar euros en Colombia deben saber que, a 4157.96 pesos colombianos por euro, 100 euros cuestan 415796.00 pesos colombianos, 200 euros cuestan 831592.00 pesos colombianos y 500 euros cuestan 2078980.00 pesos colombianos. Las personas que deseen adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. _ Entidades bancarias: una de las opciones más seguras y habituales son las entidades bancarias, aunque es crucial valorar que pueden imponer recargos extra por este servicio. _ Casas de cambio. Para obtener el tipo de cambio más favorable y evitar pérdidas económicas, considera los siguientes aspectos: