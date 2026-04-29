Conoce las predicciones de los astros para tu signo del zodiaco y prepárate para lo que el universo junto con las constelaciones de estrellas tienen reservado para ti en este miércoles, 29 de abril de 2026. Mediante la predicción del horóscopo diario, las y los capricornianos Para Capricornio se perfila una jornada de emociones hondas. Cuando la razón intenta dominar lo sentido, la armonía en casa puede resentirse. Un abordaje sereno de los asuntos familiares facilitaría un cierre de día más ligero. Al aclarar a tiempo los malentendidos, la tarde recupera su disfrute. Este 2026-04-29, las personas de Capricornio vivirán un día laboral de emociones profundas; si mezclan sentimiento e intelecto en exceso, podrían perder enfoque y tensar la comunicación, sobre todo si pesan asuntos familiares. Atiendan primero los temas del hogar para recuperar claridad y cerrar la tarde con mayor productividad y mejores acuerdos. Capricornio, en el amor vivirás emociones profundas; si intentas analizarlas en exceso, podrían surgir roces, sobre todo si los asuntos familiares se cuelan en la relación. Resuelve primero esos temas y reserva la tarde para compartir con calma, dejando que el corazón guíe más que la razón. Hoy tu mayor compatibilidad será con Tauro, que aportará paciencia y estabilidad para equilibrar emoción e intelecto y disfrutar juntos sin conflictos. Para Capricornio, los números de la suerte son "13, 64, 42, 37" y pueden servir para atraer oportunidades, elegir fechas favorables o tomar decisiones importantes. Capricornio, hoy cuida tu equilibrio emocional: antes de hablar con tu familia, respira profundo y escribe lo que sientes para no mezclar emoción e intelecto; luego date una breve caminata para liberar tensión y disfrutar la tarde.