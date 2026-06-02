Conoce las predicciones de los astros para tu signo del zodiaco y prepárate para lo que el universo junto con las constelaciones de estrellas tienen reservado para ti en este martes, 2 de junio de 2026.

Mediante la predicción del horóscopo diario, las y los

capricornianos

amor, la salud y el trabajo

El horóscopo de este martes para Capricornio

Para Capricornio, la intuición se perfila hoy como guía en lo que atañe a los hijos; las señales sutiles tienden a desvelar lo que realmente ocurre y abren la puerta a un apoyo más certero.

El mejor rumbo nace del equilibrio: cercanía sin intromisión, respeto por su intimidad junto a una observación serena que mantiene la confianza.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este martes a las personas de Capricornio?

Capricornio, este 2026-06-02 tu jornada laboral avanzará con acierto si sigues tu intuición para comprender lo que realmente sucede en tu equipo y en los proyectos a tu cargo; ese sexto sentido te ayudará a detectar necesidades y tomar decisiones útiles, siempre evitando que tu interés se convierta en intromisión en la privacidad de los demás; con tacto y límites claros, podrás ofrecer apoyo oportuno y encaminar mejores resultados.

Capricornio: así te irá en el amor este martes

Capricornio, hoy tu intuición será clave en el amor: confía en ese sexto sentido para entender las necesidades emocionales de tu pareja y de la familia. Al escuchar con calma y actuar con tacto, fortalecerás el vínculo y hallarás armonía en temas relacionados con el hogar y los hijos.

Tu mayor compatibilidad del día será con Cáncer, cuyo lado protector y sensible equilibra tu estabilidad y compromiso. Con este signo fluirán conversaciones profundas y un apoyo mutuo que favorecerá planes familiares y mayor cercanía afectiva.

Horóscopo del día (foto: archivo).

Los números de la suerte para Capricornio

Para Capricornio, los números de la suerte son 17, 88, 91 y 76; pueden servir para elegir fechas clave, tomar decisiones importantes o probar suerte en juegos de azar.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Capricornio, hoy confía en tu intuición para cuidar el bienestar de tus hijos: escúchalos sin juzgar, proponed una caminata o respiraciones juntos para reducir el estrés y respeta su intimidad; si el malestar persiste, considera apoyo profesional.