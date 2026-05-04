El horóscopo es una de las recursos más prácticos para identificar cómo influirán las energías que aparecen de la alineación planetaria y la posición de las estrellas en cada signo del zodíaco. Por esa razón, es importante saber la predicción para las personas de Capricornio sobre cómo les irá en el amor, el trabajo y la salud durante este lunes, 4 de mayo de 2026. Capricornio, comienza ahora mismo a soltar preocupaciones inútiles. Alza tu voz y no permitas que nadie te humille ni se aproveche de ti. Hoy muestra tu lado fuerte para ganarte el respeto. Observa tu conducta y verás que muchos de tus problemas no te pertenecen. Capricornio, este 2026-05-04 en el trabajo te irá mejor si sueltas preocupaciones inútiles y hablas con firmeza: pon límites, no permitas abusos y muestra tu lado fuerte; así ganarás respeto y harás avanzar tus objetivos Capricornio, hoy el amor florece cuando te liberas de preocupaciones inútiles y dices con claridad lo que sientes. Si marcas límites y muestras tu fortaleza con calma, atraerás respeto y gestos sinceros de tu pareja o de ese interés especial. Compatibilidad destacada con Escorpio: su intensidad y franqueza sintonizan con tu determinación, favoreciendo encuentros honestos y apasionados. Evita ceder por costumbre; la verdad compartida hará que la conexión fluya durante este día. Los números de la suerte de Capricornio son "41, 84, 83, 45" y les sirven para elegir fechas, tomar decisiones y atraer buena fortuna. Capricornio, cuida tu salud mental practicando la asertividad: fija límites claros, levanta la voz cuando sea necesario y no permitas que se aprovechen de ti. Libérate de preocupaciones inútiles con respiraciones profundas o una caminata diaria y canaliza tu fortaleza en hábitos que refuercen tu autoestima