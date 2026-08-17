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La astrología ofrece un recurso esencial para comprender los ciclos vitales y las influencias planetarias que nos afectan. Mediante el horóscopo diario, tenemos la posibilidad de recibir importantes indicios sobre las oportunidades y retos que aparecen en nuestro camino.
Por ese motivo, explora la predicción de los astros para las personas nacidas bajo el signo del zodíaco Capricornio y conoce cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo.
El horóscopo de este lunes para Capricornio
Capricornio, hoy comunica con dulzura y diplomacia; potencia lo mejor de ti, porque tienes mucho que ofrecer. En casa, da prioridad a tu familia, ofreciendo apoyo y escucha con calidez.
Aprovecha el momento para acercarte a quienes se han alejado y renovar lazos de amor y amistad. Sé claro al expresar tus sentimientos para evitar malentendidos y fortalecer esas conexiones.
¿Cómo le irá en el trabajo este lunes a las personas de Capricornio?
Capricornio, este 2026-08-17 el trabajo fluirá mejor si te comunicas con dulzura y diplomacia: potencia lo mejor de ti y muéstralo, porque tienes mucho que ofrecer. Podrían surgir asuntos familiares que reclamen tu atención, así que organiza tus tiempos sin descuidar tus metas. Es un buen día para fortalecer tu red: retoma contacto con colegas o clientes con quienes te habías distanciado y abre puertas a nuevas colaboraciones.
Capricornio: así te irá en el amor este lunes
Capricornio: hoy el amor florece si te comunicas con dulzura y diplomacia. Potencia lo bueno que hay en ti; tú tienes mucho que ofrecer y los asuntos familiares cobran importancia, favoreciendo reencuentros y gestos sinceros. Aprovecha el momento para establecer nuevos lazos de amor y de amistad con quienes han estado alejados de ti
Tu mayor compatibilidad del día es con Tauro. Su calma y constancia armonizan con tu enfoque práctico, facilitando conversaciones serenas y planes sólidos que fortalecen el vínculo, tanto en lo romántico como en lo familiar
Los números de la suerte para Capricornio
Para Capricornio, los números de la suerte 23, 17, 69 y 50 pueden servir para atraer buena fortuna en decisiones, juegos de azar e inversiones.
Salud: las recomendaciones para tu signo
Capricornio: cuida tu salud mental comunicándote con dulzura, potenciando lo mejor de ti y reconectando con familia y amistades; una caminata compartida o una charla sincera puede aliviar el estrés y fortalecer tu bienestar.