La predicción de los astros para Géminis (foto: Pixabay).

Conoce las predicciones de los astros para tu signo del zodiaco y prepárate para lo que el universo junto con las constelaciones de estrellas tienen reservado para ti en este sábado, 29 de agosto de 2026.

Mediante la predicción del horóscopo diario, las y los

acuarianos

amor, la salud y el trabajo

El horóscopo de este sábado para Acuario

Para Acuario, la jornada transcurre serena; un olvido o un ajuste de agenda forzará a elegir entre dos planes queridos. Conviene ponderar con calma y dar prioridad al beneficio colectivo.

La generosidad funciona como brújula: al ceder o facilitar a otros, la opción elegida resulta la más acertada. Flexibilidad y empatía permiten que el día fluya sin roces.

Fuente: narrativas-co

¿Cómo le irá en el trabajo este sábado a las personas de Acuario?

En el trabajo, este 2026-08-29 transcurrirá de forma tranquila para ti, Acuario, pero un olvido o un problema de agenda de última hora te obligará a elegir entre dos tareas que disfrutas; acertarás si eres generoso con los demás, priorizando al equipo y compartiendo méritos.

Acuario: así te irá en el amor este sábado

Para Acuario, el amor transcurrirá de un modo tranquilo. Sin embargo, un olvido o un problema de agenda te obligará a elegir entre dos planes que te gustan; si priorizas con honestidad y avisas a tiempo, evitarás malentendidos y la conexión se mantendrá serena.

Hoy serás especialmente compatible con Libra: su diplomacia y equilibrio te ayudarán a decidir sin tensión y a encajar los cambios de última hora, favoreciendo una cita armoniosa o un reencuentro agradable.

Fuente: narrativas-co

Los números de la suerte para Acuario

Para Acuario, los números de la suerte 71, 81, 49 y 39 pueden servir para elegir fechas, tomar decisiones clave o intentar la suerte en juegos y finanzas.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Acuario, cuida tu bienestar eligiendo hoy la actividad que beneficie a alguien más: esa generosidad calmará tu mente; acepta posponer la otra y dedica 10 minutos a respiración o estiramientos suaves.