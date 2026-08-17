Conoce las predicciones de los astros para tu signo del zodiaco y prepárate para lo que el universo junto con las constelaciones de estrellas tienen reservado para ti en este lunes, 17 de agosto de 2026.

Mediante la predicción del horóscopo diario, las y los

acuarianos

amor, la salud y el trabajo

El horóscopo de este lunes para Acuario

Para Acuario, podría surgir malestar tras un comentario sin mala intención; tomar distancia y mirarlo con perspectiva ayuda a recobrar serenidad. Un pequeño gesto de autocuidado bastará para desactivar el ruido.

Si la espina no se va, una charla tranquila que nombre la molestia abrirá espacio para la comprensión. Expresar lo que se siente, sin dramatizar, aligera el día.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este lunes a las personas de Acuario?

Hoy, 2026-08-17, Acuario podría sentirse afectado en el trabajo por un comentario hecho sin mala intención. No lo tomes a la tremenda: mantén la calma, enfócate en tus tareas y, si es necesario, habla con esa persona para explicar por qué te molestó y aclarar el malentendido

Acuario: así te irá en el amor este lunes

Acuario, durante este día en el amor podrías sentirte herido por un comentario dicho sin mala intención. No lo lleves al extremo: respira, observa el contexto y date un momento antes de reaccionar para evitar tensiones innecesarias.

Tu mayor compatibilidad hoy será con Géminis, cuya facilidad para dialogar te ayudará a expresar por qué te sentiste molesto y a aclarar malentendidos. Si lo crees necesario, habla con franqueza y establece límites con calma para fortalecer el vínculo.

Fuente: narrativas-co

Los números de la suerte para Acuario

Para Acuario, los números de la suerte son 78, 12, 19 y 59, útiles para tomar decisiones, elegir fechas clave o en juegos de azar.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Acuario, cuida tu salud emocional practicando respiraciones profundas y expresando con calma cómo te has sentido; hablarlo a tiempo evita que acumules tensión. Acompáñalo con una caminata breve o estiramientos para liberar estrés.