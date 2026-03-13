Los resultados de la Lotería de Bogotá ya están disponibles para quienes participaron en el sorteo. Los números ganadores de esta jornada ofrecen una nueva oportunidad para las personas que procuran cambiar su vida con un golpe de suerte. Durante el sorteo del jueves, 12 de marzo de 2026, las cifras ganadoras del Premio Mayor de $ 14000 millones, de la serie 400, fueron 1867. La Lotería de Bogotá, conocida como "la que más billete da", ha dado a conocer cuáles fueron los últimos números ganadores en cada una de las categorías. Estos son los siguientes: Las cifras de los Premios Secos de 50 millones de pesos son: Por su parte, las cifras ganadoras de la quinta categoría de Premios Secos de 20 millones de pesos son las siguientes: Por último, los números ganadores del premio de 10 millones de pesos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que las cifras compartidas son de carácter informativo y, en caso de duda o inconsistencia, los únicos datos válidos son los publicados por el acta oficial del sorteo. El Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar detalló que los sorteos de la Lotería de Bogotá se realizan todos los jueves desde las 22.25 horas, aunque podrían atrasarse por distintas circunstancias. Además, el Decreto 3034 de 2013 establece que, de caer en día festivo, se celebrará otro día de la semana. La Lotería de Bogotá aclaró que los premios menores a seis salarios mínimos se podrán cobrar en las loterías y puntos de venta oficiales, pero atravesado ese monto se necesitará acudir a la oficina ubicada en la dirección carrera 32 A # 26 – 14 Bogotá con la siguiente documentación: Para prevenir la ludopatía, es esencial establecer límites en el tiempo y dinero dedicados a los juegos de azar. Controla tus actividades recreativas y busca opciones de entretenimiento sin apuestas. Si el juego se convierte en un problema, busca ayuda. Jugadores Anónimos Colombia brinda apoyo a quienes enfrentan dificultades con el juego. Puedes contactarlos por correo a contactenos@jugadoresanonimoscolombia.org o llamando a los teléfonos 3115254239, 3205446642 y 3017633314. No estás solo, hay recursos para ayudarte.