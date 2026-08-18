Por qué los jardineros recomiendan ponerle canela a la lengua de suegra y para qué sirve.

La lengua de suegra (Sansevieria trifasciata) se ha consolidado como una de las plantas de interior favoritas de los colombianos. Su resistencia extrema, su capacidad para purificar el aire y su exigencia mínima de cuidados la convierten en la opción perfecta tanto para principiantes como para quienes no disponen de mucho tiempo.

En el universo de los trucos caseros de jardinería, uno viene ganando terreno en redes sociales y grupos de plantas: agregar una cucharadita de canela en la maceta de la sansevieria. Según sus defensores, este gesto puede actuar como un refuerzo natural para la planta y mejorar su vitalidad. Pero, ¿qué dice la evidencia científica al respecto?

¿Para qué sirve realmente agregar canela a la lengua de suegra?

La práctica de añadir canela al sustrato tiene fundamentos parcialmente válidos, aunque no es tan milagrosa como algunos videos de TikTok sugieren. Estos son los posibles beneficios que se le atribuyen:

Puede ayudar a mantener el sustrato en buenas condiciones

La canela es conocida por sus propiedades antimicrobianas y antifúngicas, por lo que algunos aficionados a la jardinería la utilizan como remedio casero para reducir la proliferación de determinados hongos en el sustrato. Sin embargo, no actúa como un fertilizante ni aporta a la planta los nutrientes necesarios para su crecimiento.

Además, su efecto no debe exagerarse: agregar canela a la maceta no reemplaza un buen drenaje, un riego adecuado ni un fertilizante formulado para plantas. En exceso, tampoco es recomendable incorporarla de manera habitual al sustrato.

Por qué los jardineros recomiendan ponerle canela a la lengua de suegra y para qué sirve (foto: Freepik) Shutterstock

Puede ayudar a mantener el sustrato en buenas condiciones

La canela no actúa como un acondicionador del suelo ni tiene un efecto demostrado sobre la estructura del sustrato. Sin embargo, sus propiedades antimicrobianas y antifúngicas hacen que se utilice de forma casera para intentar reducir la proliferación de algunos hongos.

En el caso de la lengua de suegra, lo realmente importante para mantener las raíces sanas es contar con un sustrato suelto y con buen drenaje, ya que la planta es especialmente sensible al exceso de humedad. Por eso, la canela no debe considerarse un sustituto de un buen sustrato ni de un manejo adecuado del riego.

Aspecto visual mejorado

Algunos jardineros que probaron este truco afirman en redes sociales que, tras aplicarlo, las hojas se ven más brillantes, rígidas y saludables, como si la planta recibiera un pequeño impulso extra. Sin embargo, no existe evidencia científica que respalde directamente esta mejora estética vinculada exclusivamente al canela.

¿Energía adicional en momentos de estrés?

A diferencia del azúcar, la canela no aporta carbohidratos destinados a funcionar como una fuente rápida de energía para la planta. La sansevieria, como el resto de las plantas, produce los azúcares que necesita mediante la fotosíntesis.

Por eso, agregar canela a la maceta no le proporciona un “impulso energético” ni reemplaza los nutrientes que necesita para crecer. Su posible utilidad en jardinería está relacionada principalmente con sus compuestos antimicrobianos y antifúngicos, no con la nutrición de la planta.

Por qué los jardineros recomiendan ponerle canela a la lengua de suegra y para qué sirve (foto: Shutterstock)

¿Qué dice la ciencia sobre el canela en plantas?

La evidencia científica disponible indica que la canela contiene compuestos con propiedades antifúngicas y antimicrobianas que pueden afectar a determinados hongos y microorganismos. Por este motivo, algunos estudios han investigado su utilización en agricultura y horticultura para proteger semillas, esquejes y plantas frente a ciertos patógenos.

Sin embargo, esto no significa que colocar una cucharadita de canela en la maceta vaya a mejorar automáticamente la salud de una sansevieria. La mayoría de las investigaciones se realizaron bajo condiciones controladas y con extractos, aceites o concentraciones específicas, por lo que sus resultados no pueden trasladarse directamente al uso doméstico de canela en polvo.

Por eso, los especialistas suelen recomendar no considerar la canela un fertilizante ni un tratamiento universal para las plantas. En una sansevieria, factores como un buen drenaje, el riego adecuado y la cantidad de luz siguen siendo mucho más importantes para prevenir problemas en las raíces y mantener la planta saludable.

Aunque la canela posee compuestos con actividad antifúngica y antimicrobiana, eso no significa que más cantidad sea mejor. Su incorporación frecuente o en exceso al sustrato puede afectar a microorganismos presentes en la tierra, incluidos algunos que cumplen funciones beneficiosas para las raíces.

Cómo aplicar el truco de la canela (si decides probarlo)

Si, a pesar de las advertencias, quieres experimentar con este método en tu lengua de suegra, sigue estas pautas para minimizar riesgos: