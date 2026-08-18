Peso colombiano, la moneda emergente que ganó fuerza en el último año y desplazó al dólar.

Por la depreciación del peso colombiano, muchas personas escogen conservar sus capital con euros para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las alteraciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este martes, 18 de agosto de 2026 , la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 3.630,15 pesos colombianos.

La cotización del Euro subió 3.88% en la última semana, pero en el último año acumula una caída de -18.59%, lo que indica una recuperación reciente dentro de una tendencia anual negativa.

El precio del día.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica del Euro en la última semana fue del 47.41%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en comparación con la volatilidad anual del 21.12%.

La cotización del euro subió frente al peso colombiano en la última sesión.

En los últimos 10 días, la cotización del euro mostró una leve tendencia bajista: 5 caídas, 4 alzas y 1 jornada estable. Predominaron los vaivenes, con dos descensos consecutivos a mitad del período, una pausa y cierre en alza.

Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este martes, 18 de agosto de 2026,

El costo de comprar 100 euros en Colombia, a 3630.1499 pesos colombianos por euro, es de 363014.99 pesos colombianos; 200 euros cuestan 726029.98 pesos colombianos y 500 euros, 1815074.95 pesos colombianos.

¿Dónde vender o comprar euros en Colombia?

Los ciudadanos que necesiten adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

_ Entidades bancarias: una de las opciones más seguras y habituales son las entidades bancarias, aunque es esencial tener en cuenta que pueden imponer recargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio.

Recomendaciones para quienes necesiten comprar o vender euros en Colombia

Compra o vende euros en Colombia solo en bancos o casas de cambio autorizadas y vigiladas; verifica su licencia y reputación. Compara la TRM del día, comisiones y tipo de cambio antes de cerrar y evita cambistas informales.

Usa medios de pago trazables (transferencia o tarjeta), realiza la operación en sedes oficiales o apps propias y guarda los comprobantes. No compartas datos sensibles, cuenta el efectivo en caja y desconfía de tasas “demasiado buenas”.