La acumulación de sarro en las canillas y las manchas amarillentas en el inodoro representan una de las tareas más desafiantes en el hogar. A pesar de los intentos con productos convencionales como el vinagre o el bicarbonato, los resultados a menudo no cumplen con las expectativas, dejando las superficies con un aspecto opaco o deteriorado.

No obstante, ha surgido un truco casero que se ha viralizado, prometiendo resultados inmediatos mediante una preparación sencilla, económica y completamente natural.

Esta técnica para eliminar el sarro ha ganado popularidad debido a su efectividad y a que no requiere el uso de químicos agresivos ni esfuerzos extremos.

¿Cómo eliminar el sarro y las manchas amarillentas del inodoro?

Para implementar este método para eliminar el sarro, se requieren únicamente dos ingredientes que son de uso común en cualquier hogar: el jugo de dos limones medianos y dos cucharadas soperas de sal gruesa.

¿Cómo es la mezcla efectiva para eliminar manchas en canillas e inodoros?

Para preparar la mezcla casera para eliminar el sarro de las canillas e inodoro, es necesario exprimir los limones y combinar el jugo con sal hasta obtener una pasta homogénea. Esta mezcla debe aplicarse directamente sobre la superficie afectada. Se recomienda dejar actuar entre 10 y 15 minutos y posteriormente frotar con un cepillo o esponja suave, para finalmente enjuagar con agua limpia.

Este método resulta particularmente eficaz para eliminar manchas de cal o sarro en las canillas, así como para eliminar el tono amarillento del inodoro, sin recurrir a productos químicos agresivos que puedan dañar las superficies.

Este truco supera al vinagre y al bicarbonato

A diferencia de otros métodos convencionales, este procedimiento no genera olores intensos, no compromete la integridad del material y proporciona resultados en un breve lapso de tiempo. El jugo de limón ofrece una fragancia fresca y natural, mientras que la sal potencia la eficacia de la limpieza sin causar rayones.

Además, se presenta como una alternativa sostenible y económica que evita la dependencia de productos industriales costosos. Su aplicación regular contribuye a mantener la higiene del baño sin perjudicar el esmalte o el acero inoxidable.