En el corazón del altiplano cundiboyacense, entre montañas, lagunas y la brisa fría de los Andes, se encuentra uno de los pueblos más encantadores y menos conocidos de Colombia: Iza.

Este municipio de Boyacá, a pesar de tener el nombre más corto del país, ofrece una experiencia turística inmensa, cargada de historia, belleza colonial y naturaleza imponente.

¿Qué distingue al pueblo con el nombre más corto de Colombia?

Iza no solo se distingue por sus tres letras. Este pequeño municipio, ubicado a solo 15 kilómetros de Sogamoso y a unas 4 horas por carretera desde Bogotá, se convirtió en un destino favorito para los viajeros que buscan tranquilidad, arquitectura colonial y paisajes inolvidables.

Rodeado de montañas y muy cerca de la majestuosa Laguna de Tota, Iza combina la calma de un pueblo tradicional con la riqueza cultural e histórica de Boyacá. Sus calles empedradas, casas blancas con techos de teja y balcones de madera lo convierten en una joya turística alejada del turismo masivo.

Iza es un destino ideal para quienes buscan desconectarse del ritmo acelerado de las grandes ciudades.

¿Qué hacer y por qué visitar Iza?

Iza es un lugar ideal para una escapada de fin de semana. Sus atractivos principales están profundamente conectados con la naturaleza, el descanso y el legado muisca. Esto es lo que puedes disfrutar si decides visitarlo:

Aguas termales : las termales de Iza son reconocidas en todo Boyacá. Con temperaturas entre los 37 y 40 grados, estas aguas son ricas en minerales y ofrecen una experiencia terapéutica en medio de un entorno natural.

: las termales de Iza son reconocidas en todo Boyacá. Con temperaturas entre los 37 y 40 grados, estas aguas son ricas en minerales y ofrecen una experiencia terapéutica en medio de un entorno natural. Laguna de Tota : a solo 15 minutos de Iza se encuentra este espejo de agua, el más grande del país. En sus alrededores podrás disfrutar de caminatas ecológicas, playas de arena blanca e incluso deportes náuticos.

: a solo 15 minutos de Iza se encuentra este espejo de agua, el más grande del país. En sus alrededores podrás disfrutar de caminatas ecológicas, playas de arena blanca e incluso deportes náuticos. Centro histórico : la plaza principal es uno de los rincones más bonitos de Boyacá. Allí podrás disfrutar de un café caliente, visitar su iglesia colonial y conocer tiendas de artesanías locales.

: la plaza principal es uno de los rincones más bonitos de Boyacá. Allí podrás disfrutar de un café caliente, visitar su iglesia colonial y conocer tiendas de artesanías locales. Rutas gastronómicas: Iza es famosa por su repostería artesanal. Merengón, postre de natas, torta de zanahoria y arequipe casero son solo algunos de los manjares que puedes degustar en sus múltiples cafés y panaderías tradicionales.

Al conocer Iza, los turistas aprenden de primera mano cómo era la vida en estas tierras hace siglos.

¿Cómo llegar a Iza desde Bogotá?

Para llegar a Iza desde Bogotá, puedes tomar la vía que conduce a Tunja y luego continuar hacia Sogamoso. Desde allí, un desvío de aproximadamente 15 kilómetros te lleva directamente al pueblo. El trayecto total dura entre 4 y 5 horas en carro particular o en bus intermunicipal.

También es posible contratar planes turísticos que incluyen visitas guiadas por la región de Sugamuxi, donde Iza es una de las paradas imprescindibles junto a otros pueblos como Tota, Cuítiva y Monguí.

¿Cuál es la iglesia principal de Iza?

La Iglesia de San Miguel Arcángel es el principal templo religioso de Iza. Ubicada frente al parque central, esta iglesia conserva elementos arquitectónicos coloniales y es un símbolo de la identidad católica del municipio. Su fachada blanca, su interior de piedra y madera y el silencio que la rodea, la convierten en un lugar ideal para la contemplación.