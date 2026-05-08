Los resultados de la Lotería de Bogotá ya están disponibles para quienes participaron en el sorteo. Los números ganadores de esta jornada ofrecen una nueva oportunidad para aquellos que procuran cambiar su vida con un golpe de suerte. Durante el sorteo del jueves, 7 de mayo de 2026, Las cifras ganadoras del Premio Mayor de $ 14000 millones, de la serie 61, fueron 8194. La Lotería de Bogotá, conocida como "la que más billete da", ha dado a conocer cuáles fueron los últimos números ganadores en cada una de las categorías. Estos son los siguientes: Las cifras de los Premios Secos de 50 millones de pesos son: Por su parte, las cifras ganadoras de la quinta categoría de Premios Secos de 20 millones de pesos son las siguientes: Por último, los números ganadores del premio de 10 millones de pesos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que las cifras compartidas son de carácter informativo y, en caso de duda o inconsistencia, los únicos datos válidos son los publicados por el acta oficial del sorteo. El Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar detalló que los sorteos de la Lotería de Bogotá se realizan todos los jueves desde las 22.25 horas, aunque podrían posponerse por múltiples circunstancias. Además, el Decreto 3034 de 2013 establece que, de caer en día festivo, se celebrará otro día de la semana. La Lotería de Bogotá detalló que los premios menores a seis salarios mínimos se podrán cobrar en las loterías y puntos de venta oficiales, pero atravesado ese monto se necesitará acudir a la oficina ubicada en la dirección carrera 32 A # 26 – 14 Bogotá con la siguiente documentación: Para prevenir la ludopatía, impón límites estrictos de tiempo y dinero, no persigas pérdidas y sustituye el juego por ejercicio, lectura y tiempo con personas de apoyo. Si el juego empieza a afectarte, busca ayuda de inmediato.