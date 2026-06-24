Este miércoles, 24 de junio de 2026, la cotización delreal llegó a 658.0988 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,99%.

La cotización del Real mostró una caída reciente: -1.57% en la última semana y -7.38% en el último año, indicando una tendencia bajista.

Las variaciones que presentó el real en la última semana

En los últimos 10 días, el Real tuvo un repunte inicial, luego una racha de caídas, dos jornadas estables a mitad de periodo, un breve alivio al alza y volvió a retroceder al final, con saldo general negativo.

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 7.00%, indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 15.43%.

La cotización del Real muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado actual.

¿Cuánto sale comprar 100 reales en Colombia?

El costo de comprar 100 reales en Colombia, con un valor unitario de 658.0987889273357 pesos colombianos, es de 65809.87889273357 pesos; comprar 200 reales cuesta 131619.75778546714 pesos y 500 reales cuestan 329049.39446366785 pesos.