En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización deleuro este miércoles, 24 de junio de 2026 llegó a 3887.32 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 1,9%.

En la última semana, la cotización del euro subió 1.32%, pero en el último año acumula una caída de 16.32%, lo que sugiere un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa.

Las variaciones que presentó el euro en la última semana

En los últimos 10 días, el Euro mostró sesgo bajista: alza inicial, cinco caídas consecutivas, altibajos posteriores y dos avances finales, con balance negativo pese al repunte.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en relación con los días pasados. Esto indica un posible fortalecimiento de la moneda en el mercado.

En relación al precio del día anterior, la moneda

subió

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

Quienes deseen adquirir euros en Colombia, considerando un valor por unidad de 3887.3201 pesos colombianos, deberán pagar 388732.01 pesos colombianos por 100 euros, 777464.02 pesos colombianos por 200 euros y 1943660.05 pesos colombianos por 500 euros.