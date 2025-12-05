Los resultados de la Lotería de Bogotá ya se pueden consultar por aquellos que fueron parte del sorteo. Los números elegidos de este evento brindan una nueva chance para los que desean cambiar su vida con un poco de suerte.

Durante el sorteo del jueves, 4 de diciembre de 2025, las cifras ganadoras del Premio Mayor de $ 14000 millones, de la serie 197, fueron 1537.

Lotería de Bogotá: los resultados del sorteo del jueves, 4 de diciembre de 2025

La Lotería de Bogotá, conocida como "la que más billete da", ha dado a conocer cuáles fueron los últimos números ganadores en cada una de las categorías. Estos son los siguientes:

Premio Mayor: 1537, serie 197

Mega Gordo de $ 500 millones: 5547, serie 296

Súper Gordo de $ 250 millones: 8770, serie 10.

Premios de $ 50 millones

Las cifras de los Premios Secos de 50 millones de pesos son:

5922, serie 134

6765, serie 357

1663, serie 215

1718, serie 396

4801, serie 303.

Premios de $ 20 millones

Por su parte, las cifras ganadoras de la quinta categoría de Premios Secos de 20 millones de pesos son las siguientes:

7072, serie 290

769, serie 106

8890, serie 375

2948, serie 218

2769, serie 117

4994, serie 225

5630, serie 342

4457, serie 265.

Premios de $ 10 millones

Por último, los números ganadores del premio de 10 millones de pesos son los siguientes:

8273, serie 288

1620, serie 412

7684, serie 272

6346, serie 102

7919, serie 192

4059, serie 231

9294, serie 424

1695, serie 107

369, serie 455

505, serie 171.

Un dato a tener en cuenta es que las cifras compartidas son de carácter informativo y, en caso de duda o inconsistencia, los únicos datos válidos son los publicados por el acta oficial del sorteo.

¿Cuándo se juega la Lotería de Bogotá?

El Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar indicó que los sorteos de la Lotería de Bogotá tienen lugar cada jueves a las 22.25 horas, aunque estos pueden sufrir retrasos por diferentes motivos. Asimismo, el Decreto 3034 de 2013 indica que, si concuerda con un día festivo, se llevará a cabo en otra fecha de la semana.

¿Dónde y cómo cobro un premio de la Lotería de Bogotá?

La Lotería de Bogotá detalló que los premios menores a seis salarios mínimos se podrán cobrar en las loterías y puntos de venta oficiales, pero atravesado ese monto se tendrá que acudir a la oficina ubicada en la dirección carrera 32 A # 26 – 14 Bogotá con la siguiente documentación:

Boleto o fracción original

Fotocopia de la cédula de ciudadanía

Permiso donde se valide o solicite le sea consignado el premio a determinada cuenta bancaria o cheque

En el caso de que se le consigne el premio, se debe anexar certificación bancaria donde se certifique que la cuenta está activa

Llenar el formato de Identificación de Ganadores.

Recomendaciones para los jugadores

Para evitar caer en la ludopatía, es fundamental establecer límites claros en el tiempo y dinero que se destina a los juegos de azar. Mantén un control sobre tus actividades y busca alternativas de entretenimiento que no involucren apuestas. Si sientes que el juego está afectando tu vida, no dudes en buscar ayuda.

En Colombia, puedes contactar a Jugadores Anónimos para recibir apoyo. Puedes escribir al correo contactenos@jugadoresanonimoscolombia.org o llamar a los teléfonos 3115254239, 3205446642 y 3017633314. No estás solo, hay recursos disponibles para ayudarte.