Los resultados de la Lotería de Bogotá ya se pueden consultar por aquellos que fueron parte del sorteo. Los números elegidos de este evento brindan una nueva chance para los que desean cambiar su vida con un poco de suerte.
Durante el sorteo del jueves, 22 de enero de 2026, las cifras ganadoras del Premio Mayor de $ 14000 millones, de la serie 412, fueron 377.
Lotería de Bogotá: los resultados del sorteo del jueves, 22 de enero de 2026
La Lotería de Bogotá, conocida como "la que más billete da", ha dado a conocer cuáles fueron los últimos números ganadores en cada una de las categorías. Estos son los siguientes:
- Premio Mayor: 377, serie 412
- Mega Gordo de $ 500 millones: 4375, serie 163
- Súper Gordo de $ 250 millones: 7504, serie 172.
Premios de $ 50 millones
Las cifras de los Premios Secos de 50 millones de pesos son:
- N° 8675, serie 409
- N° 1714, serie 200
- N° 974, serie 201
- N° 1026, serie 91
- N° 2011, serie 261
Premios de $ 20 millones
Por su parte, las cifras ganadoras de la quinta categoría de Premios Secos de 20 millones de pesos son las siguientes:
- 4115, serie 372
- 5537, serie 126
- 6988, serie 445
- 604, serie 156
- 9615, serie 60
- 1805, serie 213
- 5457, serie 452
- 6123, serie 454.
Premios de $ 10 millones
Por último, los números ganadores del premio de 10 millones de pesos son los siguientes:
- 9811, serie 406
- 3515, serie 448
- 2929, serie 240
- 9835, serie 76
- 8730, serie 252
- 8849, serie 307
- 602, serie 266
- 9367, serie 392
- 119, serie 100
- 3795, serie 444.
Un dato a tener en cuenta es que las cifras compartidas son de carácter informativo y, en caso de duda o inconsistencia, los únicos datos válidos son los publicados por el acta oficial del sorteo.
¿Cuándo se juega la Lotería de Bogotá?
El Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar detalló que los sorteos de la Lotería de Bogotá se realizan todos los jueves desde las 22.25 horas, aunque podrían demorarse por diferentes circunstancias. Además, el Decreto 3034 de 2013 establece que, de caer en día festivo, se celebrará otro día de la semana.
¿Cómo comprobar si un billete de la lotería es auténtico?
Para saber si un billete es genuino deberá seguir las siguientes indicaciones que la Lotería de Bogotá compartió en su portal web:
- Comprobar que el número y fecha del sorteo no tengan señalizaciones de adulteración.
- Comprobar que el valor del billete y de la fracción del actual plan de premios sean las siguientes: $18.000 el billete y $6.000 la fracción.
- Al frotar con una moneda la casilla marcada en el frente del billete debe aparecer la palabra “auténtico”.
Recomendaciones para los apostadores
Para prevenir la ludopatía, es esencial establecer límites claros en el tiempo y dinero dedicados a los juegos de azar. Controla tus gastos y busca actividades alternativas que te ofrezcan satisfacción sin necesidad de apostar. Si el juego impacta tu vida, busca ayuda.
En Colombia, puedes contactar al centro de Jugadores Anónimos para recibir apoyo. Escribe a contactenos@jugadoresanonimoscolombia.org o llama a los teléfonos 3115254239, 3205446642 y 3017633314. No estás solo, hay recursos disponibles para ti.