Los resultados de la Lotería de Bogotá ya se pueden consultar por aquellos que fueron parte del sorteo. Los números elegidos de este evento brindan una nueva chance para los que desean cambiar su vida con un poco de suerte.

Durante el sorteo del jueves, 22 de enero de 2026, las cifras ganadoras del Premio Mayor de $ 14000 millones, de la serie 412, fueron 377.

Los últimos resultados de la Lotería de Bogotá

La Lotería de Bogotá, conocida como "la que más billete da", ha dado a conocer cuáles fueron los últimos números ganadores en cada una de las categorías. Estos son los siguientes:

Premio Mayor: 377, serie 412

Mega Gordo de $ 500 millones: 4375, serie 163

Súper Gordo de $ 250 millones: 7504, serie 172.

Premios de $ 50 millones

Las cifras de los Premios Secos de 50 millones de pesos son:

N° 8675, serie 409

N° 1714, serie 200

N° 974, serie 201

N° 1026, serie 91

N° 2011, serie 261

Premios de $ 20 millones

Por su parte, las cifras ganadoras de la quinta categoría de Premios Secos de 20 millones de pesos son las siguientes:

4115, serie 372

5537, serie 126

6988, serie 445

604, serie 156

9615, serie 60

1805, serie 213

5457, serie 452

6123, serie 454.

Premios de $ 10 millones

Por último, los números ganadores del premio de 10 millones de pesos son los siguientes:

9811, serie 406

3515, serie 448

2929, serie 240

9835, serie 76

8730, serie 252

8849, serie 307

602, serie 266

9367, serie 392

119, serie 100

3795, serie 444.

Un dato a tener en cuenta es que las cifras compartidas son de carácter informativo y, en caso de duda o inconsistencia, los únicos datos válidos son los publicados por el acta oficial del sorteo.

Resultados de la Lotería de Bogotá de este jueves, 22 de enero de 2026

¿Cuándo se juega la Lotería de Bogotá?

El Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar detalló que los sorteos de la Lotería de Bogotá se realizan todos los jueves desde las 22.25 horas, aunque podrían demorarse por diferentes circunstancias. Además, el Decreto 3034 de 2013 establece que, de caer en día festivo, se celebrará otro día de la semana.

¿Cómo comprobar si un billete de la lotería es auténtico?

Para saber si un billete es genuino deberá seguir las siguientes indicaciones que la Lotería de Bogotá compartió en su portal web:

Comprobar que el número y fecha del sorteo no tengan señalizaciones de adulteración.

Comprobar que el valor del billete y de la fracción del actual plan de premios sean las siguientes: $18.000 el billete y $6.000 la fracción.

Al frotar con una moneda la casilla marcada en el frente del billete debe aparecer la palabra “auténtico”.

Recomendaciones para los apostadores

Para prevenir la ludopatía, es esencial establecer límites claros en el tiempo y dinero dedicados a los juegos de azar. Controla tus gastos y busca actividades alternativas que te ofrezcan satisfacción sin necesidad de apostar. Si el juego impacta tu vida, busca ayuda.

En Colombia, puedes contactar al centro de Jugadores Anónimos para recibir apoyo. Escribe a contactenos@jugadoresanonimoscolombia.org o llama a los teléfonos 3115254239, 3205446642 y 3017633314. No estás solo, hay recursos disponibles para ti.