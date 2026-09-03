Colocar una hoja de laurel debajo de la almohada forma parte de una práctica vinculada a distintas creencias sobre el descanso y los sueños.

Colocar una hoja de laurel debajo de la almohada antes de dormir es un hábito que algunas personas mantienen por tradición y que también se vincula con distintas creencias sobre el descanso. Mientras algunas lo utilizan por su aroma y con la intención de crear un ambiente relajante, otras le atribuyen propiedades relacionadas con los sueños y la energía.

El laurel, además de su uso habitual en la cocina, contiene compuestos presentes en sus aceites esenciales que han sido estudiados por sus posibles efectos biológicos. Sin embargo, esto no significa que colocar una hoja debajo de la almohada haya demostrado científicamente mejorar el sueño o tratar el insomnio.

¿Para qué sirve poner laurel debajo de la almohada?

Uno de los principales motivos por los que se realiza esta práctica es la búsqueda de un efecto relajante antes de dormir. El aroma de las hojas puede formar parte de una rutina nocturna destinada a generar una sensación de calma, aunque no existen pruebas suficientes para afirmar que una hoja de laurel debajo de la almohada tenga un efecto directo sobre la calidad del sueño.

Colocar una hoja de laurel debajo de la almohada forma parte de una práctica vinculada a distintas creencias sobre el descanso y los sueños. Imagen creada con IA - Gemini

La práctica también tiene un componente tradicional y esotérico. En distintas creencias, el laurel se ha relacionado con la protección, la prosperidad y la capacidad de favorecer sueños más significativos. Algunas personas incluso lo utilizan con la intención de encontrar respuestas a determinadas preocupaciones mientras duermen.

¿El laurel puede ayudar a relajarse?

El laurel contiene aceites esenciales y compuestos aromáticos que han sido objeto de investigaciones, pero los resultados obtenidos en estudios sobre sus propiedades no permiten concluir que colocar una hoja seca debajo de la almohada sea un tratamiento contra el estrés o el insomnio.

Por eso, si se utiliza, puede entenderse principalmente como parte de un ritual de relajación. Mantener horarios regulares, reducir la exposición a pantallas antes de acostarse, evitar la cafeína durante las horas previas al sueño y realizar ejercicios de respiración o relajación son medidas con mayor respaldo para favorecer un buen descanso.

En caso de insomnio persistente, el laurel no debe reemplazar una evaluación médica, especialmente cuando las dificultades para dormir se mantienen durante varias semanas o afectan las actividades cotidianas.

¿Qué otros usos tiene el laurel?

El laurel se utiliza tradicionalmente como condimento y también en preparaciones caseras. Sus hojas contienen compuestos como aceites esenciales, flavonoides y taninos, que han sido estudiados por sus posibles propiedades antioxidantes, antimicrobianas y antiinflamatorias.

También es habitual colocar hojas secas en armarios, cajones y otros espacios del hogar debido a su aroma, una práctica tradicional que se emplea para mantener alejados algunos insectos.

Colocar una hoja de laurel debajo de la almohada forma parte de una práctica vinculada a distintas creencias sobre el descanso y los sueños. Imagen creada con IA

En cuanto a las infusiones, el laurel ha sido utilizado tradicionalmente para acompañar la digestión. Sin embargo, no debería presentarse como un tratamiento para enfermedades digestivas ni como sustituto de una indicación médica.

¿Qué precauciones hay que tener con las hojas de laurel?

Es importante identificar correctamente la planta antes de utilizarla. El Laurus nobilis, conocido como laurel común o laurel mediterráneo, es la especie empleada habitualmente como condimento. No todas las plantas que reciben el nombre popular de “laurel” pertenecen a esta especie ni tienen la misma seguridad.

Algunas plantas conocidas como laurel, como el laurel cerezo (Prunus laurocerasus), pueden ser tóxicas si se ingieren. Por eso, las hojas destinadas a usos domésticos deben proceder de una fuente confiable y estar correctamente identificadas.

Si la intención es utilizar laurel en infusiones, extractos o aceites esenciales, también es conveniente tener precaución, ya que una preparación concentrada no equivale al uso de una hoja como condimento.

Para colocar una hoja seca debajo de la almohada, la recomendación más prudente es utilizar una hoja de laurel culinario correctamente identificada y retirarla si su olor provoca molestias, irritación o incomodidad durante el descanso.