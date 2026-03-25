El uso de masajeadores eléctricos se ha popularizado en Colombia como una alternativa práctica para aliviar la tensión muscular y el estrés sin salir de casa. Sin embargo, especialistas advierten que su utilización inadecuada o excesiva puede provocar efectos adversos que van desde molestias leves hasta riesgos más serios para la salud. Con su fácil acceso en tiendas y plataformas digitales, cada vez más personas incorporan estos dispositivos a sus rutinas de bienestar. No obstante, la búsqueda de alivio inmediato puede llevar a ignorar recomendaciones básicas de seguridad y uso responsable. De acuerdo con información difundida por Agaro Lifestyle, el uso incorrecto de estos aparatos puede generar distensiones musculares, hematomas, irritaciones cutáneas e incluso descargas eléctricas en casos poco frecuentes. Las lesiones por sobreuso figuran entre los problemas más comunes, especialmente cuando se aplican sesiones prolongadas o intensidades elevadas en zonas sensibles. Las personas con piel delicada también pueden experimentar enrojecimiento, ardor o pequeñas quemaduras por la fricción y el calor que producen algunos modelos. Asimismo, quienes padecen afecciones médicas previas como problemas circulatorios deberían consultar con un profesional de la salud antes de utilizarlos. Los expertos sugieren seguir siempre las instrucciones del fabricante y comenzar con niveles bajos de intensidad. También recomiendan evitar zonas vulnerables como el cuello anterior, las articulaciones o áreas inflamadas, así como respetar los tiempos máximos de uso para prevenir daños en los tejidos blandos. Antes de cada sesión, es aconsejable revisar el estado del dispositivo para detectar cables dañados o piezas defectuosas, mantener una postura adecuada y aplicar la presión de forma gradual. La limpieza periódica del equipo y su almacenamiento en lugares secos también ayudan a reducir riesgos sanitarios y eléctricos. Entre las prácticas más desaconsejadas se encuentra el uso excesivo del masajeador, que puede intensificar el dolor en lugar de aliviarlo. Utilizarlo sobre zonas lesionadas o inflamadas también puede empeorar la condición existente y retrasar la recuperación. Otro error frecuente es ignorar las señales del cuerpo. Si durante la sesión aparece dolor, hormigueo o incomodidad persistente, lo recomendable es suspender su uso de inmediato y buscar orientación médica. Compartir estos dispositivos sin higiene adecuada también puede favorecer la transmisión de bacterias. El uso responsable y bien informado de los masajeadores eléctricos permite aprovechar sus beneficios sin comprometer la salud, especialmente cuando se integran como complemento y no como sustituto de la atención profesional.