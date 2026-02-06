En los consultorios de neurología y medicina interna, los médicos ya no buscan solo “lagunas de memoria” cuando sospechan Alzheimer. Hoy, lo primero que evalúan es algo mucho más silencioso: la forma en la que una persona maneja la información reciente y toma decisiones simples. Ese pequeño detalle, que para la familia suele pasar desapercibido, suele ser la primera alarma real de que el cerebro está empezando a cambiar. En Colombia, donde el envejecimiento de la población avanza rápido y los casos de demencia van en aumento, esta señal temprana se ha convertido en una de las claves para llegar antes al diagnóstico y, sobre todo, para empezar a frenar el deterioro. Antes de que alguien empiece a “olvidar todo”, los especialistas suelen detectar fallas en la memoria reciente funcional. No se trata de no recordar un dato aislado, sino de algo más concreto: la persona no logra usar lo que acaba de aprender. Por ejemplo, un paciente puede entender una instrucción, pero minutos después actuar como si nunca la hubiera recibido. Puede leer un mensaje, asentir, y luego repetir la misma pregunta. Esa incapacidad de retener y aplicar información nueva es, para los neurólogos, una de las pistas más claras de que el Alzheimer podría estar iniciando. Este síntoma suele confundirse con estrés, cansancio o “despiste”, lo que hace que muchas familias en Colombia no consulten a tiempo. El signo más temprano no es olvidar nombres ni fechas, sino perder la continuidad mental. Es decir, no poder mantener una idea, una conversación o una tarea durante varios minutos. La persona puede empezar algo —una llamada, una receta, una conversación— y dejarlo inconcluso porque su cerebro “pierde el hilo”. Esto ocurre porque las áreas encargadas de fijar recuerdos recientes comienzan a fallar, incluso cuando la memoria de la infancia o de hace décadas sigue intacta. Por eso, muchos pacientes recuerdan perfectamente su colegio o su primer trabajo, pero no saben qué comieron ayer o a quién llamaron hace una hora. En la rutina diaria, estas alteraciones suelen verse así: Cuando varias de estas señales aparecen juntas, no es “la edad”: es una alerta neurológica. El Alzheimer ataca primero una zona del cerebro llamada hipocampo, que es la encargada de transformar lo que vivimos hoy en recuerdos que se almacenan para mañana. Por eso, lo nuevo se borra rápido, mientras que lo antiguo permanece. Es como si el cerebro perdiera su capacidad de “guardar archivos”, pero todavía pudiera abrir los que ya tenía. Con el tiempo, el daño se extiende a otras áreas que controlan el lenguaje, la orientación y la personalidad. Los neurólogos coinciden en algo clave: activar la memoria todos los días. No basta con ver televisión o repetir rutinas. El cerebro necesita retos. Lo más efectivo no es una sola actividad, sino la combinación de varias: