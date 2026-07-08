Peso colombiano, la moneda emergente que ganó fuerza en el último año y desplazó al dólar.

Debido a la desvalorización de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con reales para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del precio de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este miércoles, 8 de julio de 2026 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 644,63 pesos colombianos.

El Real muestra una tendencia bajista: en la última semana retrocedió -0.98% y en el último año acumula una caída de -10.28%.

Fuente: narrativas-co

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 7.57%, es menor que la volatilidad anual del 15.27%, lo que indica que su comportamiento en el último periodo ha sido mucho más estable.

En las dos últimas sesiones, la cotización del Real bajó frente al peso colombiano.

Además,

En los últimos 10 días, el Real alternó movimientos con cuatro subas, cinco bajas y una jornada estable; el saldo neto fue levemente negativo, cerrando el período algo más débil que al inicio.

¿Dónde vender o comprar reales en Colombia?

Los ciudadanos que quieran adquirir o liquidar reales en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender reales en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: